В ведомстве прошла тематическая акция
С 6 сентября по 12 октября в УФСИН по Бурятии прошла литературная онлайн-акция «Оживи персонаж: по следам героев произведений русских писателей».
В акции, посвящённой юбилейным датам со дня рождения великих русских писателей и поэтов: Михаила Салтыкова-Щедрина (195 лет), Михаила Булгакова (130 лет), Фёдора Достоевского (200 лет), Николая Некрасова (200 лет). В акции участвовали работники учреждений и органов уголовно-исполнительной систему, ветераны УИС и члены их семей.
В числе конкурсных видео были отрывки из сказки Михаила Салтыкова-Щедрина «Как один мужик двух генералов прокормил», романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание» и романа Фёдора Достоевского «Мастер и Маргарита». Сотрудники подготовили костюмы, реквизит для своих роликов, снимали в подходящих по сюжету местах.
- При активном участии общественных формирований каждое подразделение подготовило свой видеоролик для участия в онлайн-акции. Участники акции подчеркнули значимость таких мероприятий, они также отметили, что подобные акции подогревают интерес к чтению классических произведений русской литературы, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии сотрудники УФСИН «оживили» любимых персонажей
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