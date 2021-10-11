В Бурятии сотрудники УФСИН «оживили» любимых персонажей

В ведомстве прошла тематическая акция



С 6 сентября по 12 октября в УФСИН по Бурятии прошла литературная онлайн-акция «Оживи персонаж: по следам героев произведений русских писателей».



В акции, посвящённой юбилейным датам со дня рождения великих русских писателей и поэтов: Михаила Салтыкова-Щедрина (195 лет), Михаила Булгакова (130 лет), Фёдора Достоевского (200 лет), Николая Некрасова (200 лет). В акции участвовали работники учреждений и органов уголовно-исполнительной систему, ветераны УИС и члены их семей.



В числе конкурсных видео были отрывки из сказки Михаила Салтыкова-Щедрина «Как один мужик двух генералов прокормил», романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание» и романа Фёдора Достоевского «Мастер и Маргарита». Сотрудники подготовили костюмы, реквизит для своих роликов, снимали в подходящих по сюжету местах.



- При активном участии общественных формирований каждое подразделение подготовило свой видеоролик для участия в онлайн-акции. Участники акции подчеркнули значимость таких мероприятий, они также отметили, что подобные акции подогревают интерес к чтению классических произведений русской литературы, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

