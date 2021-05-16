Коронавирус диагностирован у 40 жителей Бурятии за сутки

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Накануне скончались двое пациентов с коронавирусом



По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 16 мая зарегистрировано 37 632 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. 54% случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.



В минувшие сутки выявлено 40 новых больных коронавирусом. Из новых случаев COVID-19: 29 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 1412 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 186 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 36417 человек, в том числе за сутки 32.



В стационарах республики получают лечение 237 пациентов с COVID-19, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 197. В отделениях реанимации находится 35 пациентов (из них старше 65 лет – 17), на ИВЛ – 21 пациент (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 14.



Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 273 койки: занято – 237, свободно – 36 коек. Занятость коечного фонда составляет 86,8%.



Амбулаторное лечение проходят 104 пациента с COVID-19.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 874 человек, в том числе за сутки 2 пациента.



