Позже мужчина раскаялся и загладил причинённый вред
25 марта 2021 года Джидинским районным судом прекращено уголовное дело в отношении мужчины.
Как оказалось, пьяный житель Бурятии, воспользовавшись тем, что его приятель спит, украл у него из дома металлическую статую «Будды Шакьямуни». В результате чего потерпевшему был причинён значительный материальный ущерб.
На суде мужчина признал в вину в полном объёме, не пытался уйти от ответственности. Его приятель в свою очередь просил о прекращении уголовного дела, в связи с примирением с ним, поскольку тот загладил причиненный вред, каких-либо претензий к нему не имеет.
Установлено, что виновный не судим, впервые совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести, вину признал полностью. Также он раскаивается в содеянном, положительно характеризуется по месту жительства, примирился с потерпевшим, загладил причиненный вред в полном объеме, в связи с чем, суд посчитал возможным прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого, в связи с примирением с потерпевшим.
Постановление вступило в законную силу, сообщили в райсуде.
Житель Бурятии украл у приятеля статуэтку Будды
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 25.04.2021
Порывы ветра будут достигать 20 м/с
Мужчина, скрываясь от полицейских, совершал опасные манёвры
Также Алексей Цыденов поздравил медиков приближающимся профессиональным праздником
Учения проводятся на различных полигонах
Ребёнок растёт в неблагополучной семье
В Слюдянском районе произошло ДТП
Парень погиб в первый рабочий день
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Посмотрим на фонтан у театра оперы и балета тогда и сейчас с помощью снимков Сергея Тарасенко
Полицейские подарили ребёнку поющий паровозик
Детский омбудсмен рассказала об итогах приёма граждан в Иволгинском районе
Военные осваивают новую тактику действий по маскировке
В столице Бурятии пройдут соревнования по внедорожному ориентированию
Суточный прирост составил менее 30-и человек
Парни несколько сомневались в своём номере