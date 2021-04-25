Житель Бурятии украл у приятеля статуэтку Будды

Позже мужчина раскаялся и загладил причинённый вред



25 марта 2021 года Джидинским районным судом прекращено уголовное дело в отношении мужчины.



Как оказалось, пьяный житель Бурятии, воспользовавшись тем, что его приятель спит, украл у него из дома металлическую статую «Будды Шакьямуни». В результате чего потерпевшему был причинён значительный материальный ущерб.



На суде мужчина признал в вину в полном объёме, не пытался уйти от ответственности. Его приятель в свою очередь просил о прекращении уголовного дела, в связи с примирением с ним, поскольку тот загладил причиненный вред, каких-либо претензий к нему не имеет.



Установлено, что виновный не судим, впервые совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести, вину признал полностью. Также он раскаивается в содеянном, положительно характеризуется по месту жительства, примирился с потерпевшим, загладил причиненный вред в полном объеме, в связи с чем, суд посчитал возможным прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого, в связи с примирением с потерпевшим.



Постановление вступило в законную силу, сообщили в райсуде.

