В Бурятии незаконно уволили беременную женщину

В дело вмешалась прокуратура



В прокуратуру обратилась жительница Баунтовского района Бурятии. женщина заявила о нарушении трудового законодательства в деятельности владельца магазина, осуществляющего торговлю автомобильными запчастями в селе Багдарин.



Женщина работала в магазине продавцом. Однако с работницей не заключался трудовой договор в письменной форме. Спустя месяц работодатель в одностороннем порядке прекратил трудовые отношения с ней, игнорируя гарантии, установленные законодательством для беременных женщин.



После прокурорского вмешательства нарушения устранены, заявительница восстановлена на работе, ей произведена выплата за время вынужденного прогула в размере 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

