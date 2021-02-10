В дело вмешалась прокуратура
В прокуратуру обратилась жительница Баунтовского района Бурятии. женщина заявила о нарушении трудового законодательства в деятельности владельца магазина, осуществляющего торговлю автомобильными запчастями в селе Багдарин.
Женщина работала в магазине продавцом. Однако с работницей не заключался трудовой договор в письменной форме. Спустя месяц работодатель в одностороннем порядке прекратил трудовые отношения с ней, игнорируя гарантии, установленные законодательством для беременных женщин.
После прокурорского вмешательства нарушения устранены, заявительница восстановлена на работе, ей произведена выплата за время вынужденного прогула в размере 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии незаконно уволили беременную женщину
Общество, Фото:
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