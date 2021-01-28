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Бурятские вузы проверяет прокуратура

Бурятские вузы проверяет прокуратура
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Такие проверки проходят по всей России

Прокуратура заходим с проверками в бурятские вузы. Об этом «Байкал-Daily» сообщил источник. Известно, что проверка проводится во всех высших учебных заведениях страны.

- Проводится проверка соблюдения федерального законодательства образовательными организациями высшего образования, - уточнил источник.

Прокуратура проверяет вопросы деятельности вузов, соблюдение бюджетного законодательства, зачисление граждан, переводы, отчисление.
вузы прокуратура
 
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