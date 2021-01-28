В Иркутске демонтируют ледовый городок

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Работы завершат до 15 февраля



В Иркутске начали убирать новогодние украшения. В сквере имени Кирова уже приступили к демонтажу ледового городка. С 1 февраля стартуют работы по разбору главной новогодней ёлки. Об этом рассказали в управлении культуры администрации областного центра.



- До 30 января будут убраны все ледовые фигуры и световые конструкции в сквере имени Кирова и на острове Конный. Демонтаж главной городской 25-метровой ёлки – более долгий процесс. Планируем завершить эту работу до 15 февраля, – отметил начальник управления культуры администрации города Антон Чернышов.



Убранная конструкция будет храниться на складе муниципального автономного учреждения «Праздник», сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

