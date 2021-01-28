Работы завершат до 15 февраля
В Иркутске начали убирать новогодние украшения. В сквере имени Кирова уже приступили к демонтажу ледового городка. С 1 февраля стартуют работы по разбору главной новогодней ёлки. Об этом рассказали в управлении культуры администрации областного центра.
- До 30 января будут убраны все ледовые фигуры и световые конструкции в сквере имени Кирова и на острове Конный. Демонтаж главной городской 25-метровой ёлки – более долгий процесс. Планируем завершить эту работу до 15 февраля, – отметил начальник управления культуры администрации города Антон Чернышов.
Убранная конструкция будет храниться на складе муниципального автономного учреждения «Праздник», сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
В Иркутске демонтируют ледовый городок
Общество, Фото:
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