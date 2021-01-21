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В Бурятии сотрудники МЧС выдворили 27 детей с водоёмов

В Бурятии сотрудники МЧС выдворили 27 детей с водоёмов
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В Бурятии продолжается патрулирование водоёмов

За минувшие сутки в Бурятии инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС обследовали 18 мест массового выхода на лёд. Проведено 374 беседы с рыбаками, распространена 351 памятка по мерам безопасности на льду, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Проверено 11 предупреждающих об опасности и запрещающих выезд на лёд знаков. Огорожено четыре опасных участка. Проведены подворовые обходы в населённых пунктах, расположенных вблизи водоёмов.

Со льда водоёмов выдворено 27 детей. 
МЧС дети
 
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