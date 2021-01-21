В Бурятии сотрудники МЧС выдворили 27 детей с водоёмов

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В Бурятии продолжается патрулирование водоёмов



За минувшие сутки в Бурятии инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС обследовали 18 мест массового выхода на лёд. Проведено 374 беседы с рыбаками, распространена 351 памятка по мерам безопасности на льду, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Проверено 11 предупреждающих об опасности и запрещающих выезд на лёд знаков. Огорожено четыре опасных участка. Проведены подворовые обходы в населённых пунктах, расположенных вблизи водоёмов.



Со льда водоёмов выдворено 27 детей.