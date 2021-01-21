В Бурятии продолжается патрулирование водоёмов
За минувшие сутки в Бурятии инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС обследовали 18 мест массового выхода на лёд. Проведено 374 беседы с рыбаками, распространена 351 памятка по мерам безопасности на льду, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Проверено 11 предупреждающих об опасности и запрещающих выезд на лёд знаков. Огорожено четыре опасных участка. Проведены подворовые обходы в населённых пунктах, расположенных вблизи водоёмов.
Со льда водоёмов выдворено 27 детей.
В Бурятии сотрудники МЧС выдворили 27 детей с водоёмов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На улан-удэнцев приходится чуть больше половины случаев инфицирования
Пробы атмосферного воздуха взяли в трёх местах
Сотрудник пошёл на обман во время командировки
Общественники и власти обсудили проблемы республики
Накануне состоялась очередная проверка
Он обратился в прокуратуру
В дело вмешалась прокуратура
Он передал 100 тысяч рублей члену закупочной комиссии
Начало Белого месяца также отметят спортивными конкурсами и концертами
Турнир состоится 13 марта в Шелехове
В Улан-Удэ существенных осадков не ожидается
Представители приютов для собак ошарашены данными, которые узнали от властей
Заявки на участие принимаются до 15 февраля
В рамках фестиваля состоятся лыжная гонка и хоккей на валенках
Это коснётся и 2 пригородных поездов Бурятии