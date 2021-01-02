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Алиса Жамбалова стала восьмой на этапе «Тур де Ски»

Алиса Жамбалова стала восьмой на этапе «Тур де Ски»
Общество, 
Бурятская лыжница имела реальный шанс на медали на этапе престижной многодневки

2 января лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова заняла восьмое место на швейцарском этапе престижной многодневки «Тур де Ски», которая также является четвёртым этапом Кубка мира. В десятку лучших Алиса Жамбалова вошла в гонке на 10 км классическим стилем с масс-старта.

Победительницей гонки стала шведка Линн Сван. Россиянка Юлия Ступак взяла серебро, уступив лидеру всего 0,7 секунды. Россиянка вырвала второе место у американки Джесси Дигинс, опередив на 0,1 секунду.

У Алисы Жамбаловой также были вполне реальные шансы на медаль. Победительнице гонки она уступила 13,6 секунд, проиграв на финише. Издание «Спорт 24» так описывает борьбу за медали:

«За 2 километра до финиша претенденток на победу осталось всего лишь десять. Карлссон всех тащила, но недолго. Позже ее сменила Диггинс. Непряева, Сорина и Алиса Жамбалова, к сожалению, быстро схватили просвет. А вот Ступак и Кирпиченко продолжали терпеть за американками, шведками и немкой. Больше на последних километрах дистанции ничего и не оставалось. Когда началась спринтерская разборка, Кирпиченко в ней места не нашлось».

Первая гонка многодневки «Тур де Ски» состоялась 1 января. Это был спринт свободным стилем, который выиграла шведка Линн Сван. Алиса Жамбалова уступила много – 1 минуту 19 секунд, заняв в итоге 53 место.

Пока в общем зачёте «Тур де Ски» Жамбалова находится на 14-м месте. Линн Сванн (Швеция) лидирует, на втором месте американка Джесси Диггинс, ещё одна шведка Фрида Карлссон – третья. Лучшая из россиянок Татьяна Сорина седьмая, Юлия Ступак восьмая, Наталья Непряева девятая.

Отметим, от «Тур де Ски» в полном составе отказалась одна из сильнейших сборных мира – команда Норвегии. Выступай здесь норвежки, результаты были бы явно другие.

«Тур де Ски» стартовал 1 января и завершится 10 января. Всего будет восемь гонок, пока лыжницы пробежали только две.

В общем зачёте Кубка мира Алиса поднялась на 33-ю позицию.

Как сообщал «Байкал-Dailу», по итогам прошлогодней многодневки «Тур де Ски» Алиса Жамбалова заняла 24-е место.

Пока Алисе, хоть она стабильно выступает в основе российской сборной, в призы этапов Кубка заехать не удалось ни разу. Лучший результат – четвёртое место в составе эстафеты на этапе в финском Лахти в сезон 2019/20. Если брать индивидуальные гонки, то лучшими для Алисы остаются два пятых места – гонка классическим стилем на 10 км в итальянском Конье в феврале 2019 года и спринтерская гонка классическим стилем ещё в феврале 2017-го в Пхенчхане.
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