Алиса Жамбалова стала восьмой на этапе «Тур де Ски»

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Бурятский атлет принял участие в «Минуте славы» Общество, Известный атлет из Бурятии, обладатель российских и мировых рекордов Рафаэль Кулиев прошёл кастинг в популярное шоу Первого канала «Минута славы». Вернувшись из столицы, Рафаэль дал эксклюзивное интервью «Байкал-Daily»