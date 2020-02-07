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Алиса Жамбалова поднялась на 39 место в мировом рейтинге

Алиса Жамбалова поднялась на 39 место в мировом рейтинге
Общество, 
Бурятская лыжница заявлена на очередной этап Кубка мира в Швеции

Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова вновь вошла в состав сборной России для выступления на очередном, девятом, этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования пройдут с 8 и 9 февраля в Фалуне, Швеции.

В субботу, 8 февраля, состоится индивидуальный спринт классическим стилем. 9 февраля лыжники пробегут масс-старт свободным стилем – 10 км для женщин, 15 км для мужчин.

В общем зачёте Кубка мира Алиса Жамбалова слегка улучшила свои позиции и занимает сейчас 39-ю позицию. Лидирует норвежка Тереза Йохауг, олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, десятикратная чемпионка мира, дважды в карьере уже выигрывавшая Кубок мира. Россиянка Наталья Непряева пока на втором месте. В пятёрке лучших также норвежка Хейди Венг, американка Джессика Диггинс и ещё одна представительница Норвегии Астрид Якобсен.

Путь Алисы в этом сезоне

Алиса Жамбалова в этом сезоне стабильный участник сборной России. Как сообщал «Байкал-Daily», на первом этапе в Финляндии Алиса Жамбалова стала 20-й в гонке классическим стилем на 10 км. В гонке преследования свободным стилем пришла 40-й. В спринте, увы, Алисе не удалось преодолеть квалификацию.

На втором этапе Кубка мира в Норвегии Алиса в составе второй сборной России заняла седьмое место. Приняла участие и в личной гонке – скиатлоне, где стала 20-й.

Третий этап Кубка мира проходил в швейцарском Давосе. В 10-километровой гонке свободным стилем Алиса пришла к финишу 22-й.

Затем в Швейцарии и Италии была самая престижная лыжная многодневка – Тур де Ски, результаты которой также идут в общий зачёт Кубка мира. По итогам Тур де Ски Жамбалова заняла 24-е место.

В масс-старте на 10 км свободным стилем она заняла 25-е место, в спринте свободным стилем стала 58-й, в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем - 24-й, в гонке преследования на 10 км классическим стилем - 22-й, в спринте классическим стилем заняла 30-е место, в масс-старте на 9 км свободным стилем была 32-й. Свой лучший результат бурятская лыжница показала в масс-старте на 10 км классическим стилем, где стала 15-й.

В последний раз элита мирового лыжного спорта соревновалась в конце января на восьмом этапе Кубка мира в Обестдорфе, Германия. Спортсмены бежали две гонки. В скиатлоне Алиса заняла 23-ю позицию. В классическом спринте покинула борьбу после квалификации.
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