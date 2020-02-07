Алиса Жамбалова поднялась на 39 место в мировом рейтинге

Бурятская лыжница заявлена на очередной этап Кубка мира в Швеции
Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова вновь вошла в состав сборной России для выступления на очередном, девятом, этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования пройдут с 8 и 9 февраля в Фалуне, Швеции.
В субботу, 8 февраля, состоится индивидуальный спринт классическим стилем. 9 февраля лыжники пробегут масс-старт свободным стилем – 10 км для женщин, 15 км для мужчин.
В общем зачёте Кубка мира Алиса Жамбалова слегка улучшила свои позиции и занимает сейчас 39-ю позицию. Лидирует норвежка Тереза Йохауг, олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, десятикратная чемпионка мира, дважды в карьере уже выигрывавшая Кубок мира. Россиянка Наталья Непряева пока на втором месте. В пятёрке лучших также норвежка Хейди Венг, американка Джессика Диггинс и ещё одна представительница Норвегии Астрид Якобсен.
Путь Алисы в этом сезоне
Алиса Жамбалова в этом сезоне стабильный участник сборной России. Как сообщал «Байкал-Daily», на первом этапе в Финляндии Алиса Жамбалова стала 20-й в гонке классическим стилем на 10 км. В гонке преследования свободным стилем пришла 40-й. В спринте, увы, Алисе не удалось преодолеть квалификацию.
На втором этапе Кубка мира в Норвегии Алиса в составе второй сборной России заняла седьмое место. Приняла участие и в личной гонке – скиатлоне, где стала 20-й.
Третий этап Кубка мира проходил в швейцарском Давосе. В 10-километровой гонке свободным стилем Алиса пришла к финишу 22-й.
Затем в Швейцарии и Италии была самая престижная лыжная многодневка – Тур де Ски, результаты которой также идут в общий зачёт Кубка мира. По итогам Тур де Ски Жамбалова заняла 24-е место.
В масс-старте на 10 км свободным стилем она заняла 25-е место, в спринте свободным стилем стала 58-й, в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем - 24-й, в гонке преследования на 10 км классическим стилем - 22-й, в спринте классическим стилем заняла 30-е место, в масс-старте на 9 км свободным стилем была 32-й. Свой лучший результат бурятская лыжница показала в масс-старте на 10 км классическим стилем, где стала 15-й.
В последний раз элита мирового лыжного спорта соревновалась в конце января на восьмом этапе Кубка мира в Обестдорфе, Германия. Спортсмены бежали две гонки. В скиатлоне Алиса заняла 23-ю позицию. В классическом спринте покинула борьбу после квалификации.
Алиса Жамбалова поднялась на 39 место в мировом рейтинге
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 07.02.2020
Бурятская лыжница заявлена на очередной этап Кубка мира в Швеции
Теперь они вошли в состав сборной страны
Стартует всероссийская акция «Письмо Победы»
Им стало село Хойто-Ага
Работа пройдёт в рамках проекта «Победа – одна на всех!»
Также среди них вдохновитель «Повести о настоящем человеке»
Школьникам рассказали о подвиге ленинградцев
Они получили федеральные, краевые и окружные награды и удостоились профессиональных званий
Конкурс проходит в рамках международного фестиваля искусств «Мо-Ре-Соль»
Музыкальный конкурс имени Н.П. Будашкина проводится раз в три года
В столице Бурятии проходит акция, направленная на пропаганду здорового образа жизни среди учащихся
Победителями стали 59 лучших добровольцев и 6 волонтёрских центров
Конкурс проводится с 27 января по 10 марта
Мероприятие было посвящено празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В Музее российско-монгольской дружбы открылась «Воин Чингисхана ХIV в.»