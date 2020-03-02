Алиса Жамбалова в составе эстафеты стала четвёртой на этапе Кубка мира

Алиса Жамбалова из Бурятии выступила в обеих гонках 14-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия). Тренеры доверили ей место в эстафете в составе первой сборной России. Отметим, в декабре на норвежском этапе Кубка мира Алиса выступала в эстафете лишь за команду Россия-2. Не попадала она в эстафету и на крупнейших стартах, к примеру, на Олимпиаде-2018 в Южной Корее (тогда россиянки взяли бронзу, а не попавшая в состав Алиса Жамбалова лишь признавалась, что очень рада за подруг по сборной).
В этот раз Алиса бежала второй этап классическим ходом. Первой была лидер сборной России Наталья Непряева. Она передала эстафету Алисе с вполне комфортным отставанием от лидера в пять секунд. Впереди были сборные Финляндии, Швеции и Норвегии. По ходу своего этапа Алиса всё больше отставала от лидеров: на отсечке 8,6 км было уже +27 секунд, а на финише уже +32 секунды. Однако Жамбалова сумела сохранить четвёртую позицию.
Третий и четвёртый этап свободным стилем бежали Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко. К концу третьего этапа отставание России от лидера-Норвегии увеличилось уже до минуты и 9 секунд. Зато Смирнова обогнала шведку и вывела Россию на промежуточное третье место.
Четвёртый этап вышел драматичным. У Яны Кирпиченко был одно время отрыв от преследовательницы, но на заключительной стометровке шведка достигла россиянку. Финишную черту они пересекли вместе. Кто завоевал бронзу, определяли по фотофинишу. В итоге российская сборная уступила Швеции всего 0,1 секунду и осталась на четвёртом месте. Яна Кирпиченко после оглашения результата не смогла сдержать эмоций и расплакалась.
Золото у Норвегии, серебро у Финляндии.
Также в Лахти состоялась гонка классическим стилем на 10 км. Победила именитая норвежка Тереза Йохауг, опередившая шведку Эббу Андерссон и финку Кристу Пармакоски.
Алиса Жамбалова заняла 17-е место, отстав от победительницы на одну минуту и 20 секунд. Лучшая из россиянок Наталья Непряева стала шестой.
Сейчас бурятская лыжница находится на 34-м месте в общем зачёте Кубка мира.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале Жамбалова показала лучший результат среди россиянок на многодневной гонке «Ски Тур-2020», результаты которой также идут в зачёт Кубка мира.