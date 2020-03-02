Алиса Жамбалова в составе эстафеты стала четвёртой на этапе Кубка мира

В этот раз Алиса бежала второй этап классическим ходом. Первой была лидер сборной России Наталья Непряева. Она передала эстафету Алисе с вполне комфортным отставанием от лидера в пять секунд. Впереди были сборные Финляндии, Швеции и Норвегии. По ходу своего этапа Алиса всё больше отставала от лидеров: на отсечке 8,6 км было уже +27 секунд, а на финише уже +32 секунды. Однако Жамбалова сумела сохранить четвёртую позицию.





Четвёртый этап вышел драматичным. У Яны Кирпиченко был одно время отрыв от преследовательницы, но на заключительной стометровке шведка достигла россиянку. Финишную черту они пересекли вместе. Кто завоевал бронзу, определяли по фотофинишу. В итоге российская сборная уступила Швеции всего 0,1 секунду и осталась на четвёртом месте. Яна Кирпиченко после оглашения результата не смогла сдержать эмоций и расплакалась.





