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В Иркутской области уже более 31,5 тыс случаев COVID-19

В Иркутской области уже более 31,5 тыс случаев COVID-19
Общество,  Фото:pixabay.com
Умерли более 800 человек

Общее число случаев инфицирования COVID-19 с начала пандемии на утро 27 ноября в Иркутской области достигло 31 538. Суточный прирост составил 277 человек.

В настоящее время госпитализировано 4120 пациентов.

За весь период выздоровели 27 836 пациентов, в том числе 367 человек выписались за последние сутки.

Умерло 845 пациентов, 16 скончались накануне, сообщили в региональном оперштабе.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 18 367 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. Всего выздоровели от коронавируса 13 138 человек. Умерли 407 больных.
коронавирус
 
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