Умерли более 800 человек
Общее число случаев инфицирования COVID-19 с начала пандемии на утро 27 ноября в Иркутской области достигло 31 538. Суточный прирост составил 277 человек.
В настоящее время госпитализировано 4120 пациентов.
За весь период выздоровели 27 836 пациентов, в том числе 367 человек выписались за последние сутки.
Умерло 845 пациентов, 16 скончались накануне, сообщили в региональном оперштабе.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 18 367 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. Всего выздоровели от коронавируса 13 138 человек. Умерли 407 больных.
В Иркутской области уже более 31,5 тыс случаев COVID-19
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В коротких роликах звучат рассказы о народных и православных праздниках
Очевидцев крайне поразила высадка саженцев в ноябре
Лёд сейчас крайне опасен
В Бурятии дали рекомендации профилактики коронавируса для пожилых
Умерли более 800 человек
В подъезде дома уже рухнул потолок
Вакцина ожидается в первом квартале будущего года
Шагдар Мункуев ценой своей жизни спас подростка
Коронавирус в Бурятии позиции не сдаёт
Пёс скучает по школьным экскурсиям
Строительство хоккейной коробки завершилось после прокурорского вмешательства
В деле разбиралась прокуратура
В Бурятии постепенно холодает
Общество, 26.11.2020
Свои работы представят три художницы
Общество, 26.11.2020
В столице Забайкалья состоялся финал конкурса школьных экскурсоводов