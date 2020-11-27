Число смертей от коронавируса в Бурятии превысило 400

Круг контактных лиц составляет 6890 человек.







По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 27 ноября общее число случаев заражения COVID-19 достигло. Из них 57% (10 341) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.За последние сутки коронавирус. Темпы заболевания, слегка упавшие в последние два дня, вернулись на прежние позиции (отметим, рекорд по суточному приросту пока – плюс 281 больной).Из 270 новых случаев коронавируса 216 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью.С начала пандемии выздоровели 13138 пациентов, или 71%. В том числе накануне вылечились 332 человека.За последние сутки умерли ещё девять человек. Общее число летальных исходов среди больных ковидом превысило отметку «400»: с начала пандемииВ стационарах республики сегодня лечатся 2206 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1735. Число госпитализированных детей выросло с 33 до 37-ми.В отделениях реанимации лежат 110 пациентов (из них старше 65 лет – 57), на ИВЛ 54 пациента (из них старше 65-ти – 26).Занятость коечного фонда составляет 75%.Также амбулаторное лечение проходят 2616 пациентов с COVID-19. Под наблюдение взято 12507 человек.