Число смертей от коронавируса в Бурятии превысило 400

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 27 ноября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 18 367. Из них 57% (10 341) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки коронавирус подтвердили ещё у 270 жителей Бурятии. Темпы заболевания, слегка упавшие в последние два дня, вернулись на прежние позиции (отметим, рекорд по суточному приросту пока – плюс 281 больной).
Из 270 новых случаев коронавируса 216 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью.
С начала пандемии выздоровели 13138 пациентов, или 71%. В том числе накануне вылечились 332 человека.
За последние сутки умерли ещё девять человек. Общее число летальных исходов среди больных ковидом превысило отметку «400»: с начала пандемии скончались уже 407 пациентов.
В стационарах республики сегодня лечатся 2206 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1735. Число госпитализированных детей выросло с 33 до 37-ми.
В отделениях реанимации лежат 110 пациентов (из них старше 65 лет – 57), на ИВЛ 54 пациента (из них старше 65-ти – 26).
Занятость коечного фонда составляет 75%.
Также амбулаторное лечение проходят 2616 пациентов с COVID-19. Под наблюдение взято 12507 человек.
Круг контактных лиц составляет 6890 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии готовятся к завершению двухнедельного запрета на работу предприятий торговли, общепита, салонов красоты и пр. Предприятия откроются 1 декабря. Минпромторг подготовил требования к заведениям при снятии режима ограничений.
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Глава Бурятии Алексей Цыденов подвёл итоги локдауна.
Во время двухнедельного запрета в Улан-Удэ нашли работающие пивной бар и кафе.
В Улан-Удэ после пятничной нелегальной вечеринки временно закрыт гриль-бар «Фабрика». Врач из Улан-Удэ прокомментировала вечеринку: «Хочется пригласить их поработать в ковидном госпитале».
Тункинский район Бурятии первым объявил, что отказался от новогодних гуляний.
В Бурятии предложили ввести беспроцентную ипотеку для медицинских работников.
В улан-удэнских трамваях ежедневно работают мобильные группы, проверяющие соблюдение масочного режима.