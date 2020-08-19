В Иркутской области разрешена работа кинотеатров

При этом они обязаны выполнять 28 требований Роспотребнадзора



С 18 августа в Иркутской области разрешено работать кинотеатрам. Соответствующий документ был подписан вчера, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.



В условиях пандемии коронавирусной инфекции кинотеатры могут работать с рядом ограничений. Заполнение залов не должно превышать 50%. Также должны выполняться все требования Роспотребнадзора. В частности, у работников кинотеатров в течение всей смены будут проверять температуру тела. Они должны быть обеспечены одноразовыми масками и перчатками, антисептиками для обработки рук. Пользоваться дезинфицирующими салфетками или растворами смогут и посетители.



Бесконтактными способами рекомендуется обеспечить оплату билетов, их контроль при входе в кинозал. Интервалы между сеансами должны быть не менее получаса для проветривания и уборки залов с применением дезинфицирующих средств. Для предотвращения скопления у входов в кинозалы начинать допуск в них зрителей будут не менее чем за 15 минут до начала сеанса. 3D-очки разрешается выдавать посетителям только при условии дезинфекции этих приспособлений. Использование кинозрителями собственных 3D-очков для просмотра кинофильмов допускается без ограничений.



Всего Роспотребнадзор предъявляет к работе кинотеатров 28 требований. Напомним, что в условиях распространения коронавирусной инфекции деятельность кинотеатров в Иркутской области была приостановлена с 26 марта.

