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В Иркутской области разрешена работа кинотеатров

В Иркутской области разрешена работа кинотеатров
Общество,  Фото:pixabay.com
При этом они обязаны выполнять 28 требований Роспотребнадзора

С 18 августа в Иркутской области разрешено работать кинотеатрам. Соответствующий документ был подписан вчера, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции кинотеатры могут работать с рядом ограничений. Заполнение залов не должно превышать 50%. Также должны выполняться все требования Роспотребнадзора. В частности, у работников кинотеатров в течение всей смены будут проверять температуру тела. Они должны быть обеспечены одноразовыми масками и перчатками, антисептиками для обработки рук. Пользоваться дезинфицирующими салфетками или растворами смогут и посетители.

Бесконтактными способами рекомендуется обеспечить оплату билетов, их контроль при входе в кинозал. Интервалы между сеансами должны быть не менее получаса для проветривания и уборки залов с применением дезинфицирующих средств. Для предотвращения скопления у входов в кинозалы начинать допуск в них зрителей будут не менее чем за 15 минут до начала сеанса. 3D-очки разрешается выдавать посетителям только при условии дезинфекции этих приспособлений. Использование кинозрителями собственных 3D-очков для просмотра кинофильмов допускается без ограничений.

Всего Роспотребнадзор предъявляет к работе кинотеатров 28 требований. Напомним, что в условиях распространения коронавирусной инфекции деятельность кинотеатров в Иркутской области была приостановлена с 26 марта.
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