Глава Алексей Цыденов пригласил мальчика в республику, но после стабилизации эпидемиологической ситуации
Бурятия получила партию гуманитарной помощи от посольства Монголии в рамках мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Одноразовые медицинские маски, защитные комбинезоны, очки, многоразовые бахилы и нитриловые перчатки поступили на склад «Резерв» Территориального центра медицины катастроф.
Среди них была посылка от учащегося 5 «а» класса Улан-Баторского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. М. Цэлмэг сшил многоразовые маски для медицинских работников Бурятии, вложив в посылку накопленные им 20 тысяч тугриков.
Правительство Бурятия поощрит мальчика ответным подарком от главы Бурятии.
- Это не просто трогательная история заботы и доброты. Это пример для каждого из нас. После стабилизации эпидемиологической ситуации приглашаем парня к нам, посмотреть на Байкал, познакомиться с нашей культурой. А сейчас нужно выбрать и отправить ответный подарок, - поручил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Гуманитарную помощь из Монголии – 63450 одноразовых медицинских масок, 94 защитных медицинских комбинезонов, 95 защитных очков, 200 пар хирургических перчаток, 95 пар бахил – направят в медицинские организации республики на нужды медицинского персонала и пациентов, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Пятиклассник из Монголии сшил для Бурятии маски и отправил деньги
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Юная пассажирка автобуса, рухнувшего с моста, помогла выбраться многим оставшимся в живых
Газоны стригут не только для красоты, но и для здоровья горожан
Глава Алексей Цыденов пригласил мальчика в республику, но после стабилизации эпидемиологической ситуации
В городе началась подготовка ко всероссийской переписи
В Кабанске лесники и дети украсили сквер цветами
Наряды передали в детский сад
Бурятия на 14 месте в стране по количеству исследований на 100 тысяч населения
В черте Улан-Удэ прошло масштабное патрулирование в лесном массиве
Родственники «забыли» сообщить о смерти пенсионера для снятия умершего с учёта
Дачники массово скупают рассаду. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Прилетевшие пассажиры должны изолироваться на две недели
Осуждённые женщины готовятся к творческому конкурсу
Под их патронажем находятся две больницы, госпиталь и бригады «скорой»
В семье, где воспитывается семеро детей, родители уже купили ребятишкам подарки
За сутки выявили 8,5 тысяч заболевших