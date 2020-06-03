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Пятиклассник из Монголии сшил для Бурятии маски и отправил деньги

Пятиклассник из Монголии сшил для Бурятии маски и отправил деньги
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Глава Алексей Цыденов пригласил мальчика в республику, но после стабилизации эпидемиологической ситуации

Бурятия получила партию гуманитарной помощи от посольства Монголии в рамках мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Одноразовые медицинские маски, защитные комбинезоны, очки, многоразовые бахилы и нитриловые перчатки поступили на склад «Резерв» Территориального центра медицины катастроф.

Среди них была посылка от учащегося 5 «а» класса Улан-Баторского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. М. Цэлмэг сшил многоразовые маски для медицинских работников Бурятии, вложив в посылку накопленные им 20 тысяч тугриков.

Правительство Бурятия поощрит мальчика ответным подарком от главы Бурятии.

- Это не просто трогательная история заботы и доброты. Это пример для каждого из нас. После стабилизации эпидемиологической ситуации приглашаем парня к нам, посмотреть на Байкал, познакомиться с нашей культурой. А сейчас нужно выбрать и отправить ответный подарок, - поручил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Гуманитарную помощь из Монголии – 63450 одноразовых медицинских масок, 94 защитных медицинских комбинезонов, 95 защитных очков, 200 пар хирургических перчаток, 95 пар бахил – направят в медицинские организации республики на нужды медицинского персонала и пациентов, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
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