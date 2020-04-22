Юные танцоры из Бурятии станцевали для Первого канала







Акцию #Танцуемдома для всех, кто сидит на карантине, запустил Первый канал. Анонсировал её Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант».



Первым станцевал Дмитрий Красилов, известный как «Пухляш» из клипа «Uno» группы Little Big.



- Вы видели Диму Красилова, он был у нас в гостях, который танцует в песне «Uno» группы Little Big. Мы призываем всех участвовать в этом. Присылайте на сайт Первого канала, выкладывайте в соцсети с хештегом #Танцуемдома. Мы смотрим лучшие видео, показываем в нашей передаче, дозваниваемся по Скайпу и просим, чтобы люди танцевали. Победителей будет выбирать профессиональное жюри, - рассказал Иван Ургант в эфире своей программы от 30 марта.









Лучшие видео будут показаны в эфире Первого канала. «Вас увидят миллионы, и вы станете знаменитыми, как Пухляш», - анонсируют организаторы.



Участники танцевальной группы «Шаг вперёд» из Баргузинского района Бурятии записали видеоролик для домашнего танцевального марафона #танцуемдома, который запустил Первый канал.В течение недели дети снимали на видео, как занимаются домашними делами, повторяют танцевальные движения, разминаются и танцуют.Руководитель коллектива «Шаг вперёд» Елена Болдина тоже приняла участие в съёмках видео. Она подобрала музыку и смонтировала ролик. Окончательный результат стал приятным сюрпризом для детей и их родителей, отметили в пресс-службе минкультуры Бурятии.