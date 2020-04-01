Улан-Удэ чистят безвредной дезинфекцией: фоторепортаж с «генуборки» улиц

Дезсредства обещали раздавать управляющим компаниям
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова началась дезинфекция мест общего пользования. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции специальным раствором обрабатывают общественные пространства, остановочные пункты, территорию вокруг них, также поручни и лавочки.
- Сегодня по поручению мэра города Улан-Удэ Игоря Шутенкова мы начали дезинфекцию улиц, будем обрабатывать их в ежедневном режиме. От районных администраций были собраны предложения по наибольшему скоплению людей, будем обрабатывать именно эти места. Это все остановочные пункты, светофорные объекты. Вовлечены в работу все предприятия комитета городского хозяйства – «Горсвет», «Водоканал», комбинат по благоустройству, специальные службы все подключились. Всем поручены определённые участки и объекты, и в ежедневном режиме мы будем эту обработку проводить. Материалов пока завезено шесть тонн, но на первое время хватит, сейчас идёт заключение договоров на последующую поставку дезинфицирующих материалов, - сообщил заместитель мэра Улан-Удэ – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.
Общая площадь обрабатываемых территорий составляет 10 тыс. м2. Также управляющим компаниям дадут бесплатно дезинфицирующие средства.
- Шесть тонн средства нам хватит обработать 10 тысяч квадратных метров три раза. Следующая партия дезинфицирующих средств ожидается на следующей неделе. И сегодня с 13 до 18 часов также по распоряжению мэра Улан-Удэ начинаем безвозмездную раздачу дезинфицирующих средств для управляющих компаний, чтобы они могли обрабатывать дома, подъезды и входные группы домов, - добавил он.
По его словам, по 161 статье Жилищного кодекса РФ раз в неделю «управляшки» обязаны проводить такую дезинфекцию. Сегодня мэр города подпишет распоряжение, где управляющим компаниям будет рекомендовано делать это в ежедневном режиме.
- Это препарат не опасен – ни для людей, ни для природы, ни для животных, опасен только для коронавируса, Это гипохлорит натрия, 1%-ный, согласован с Роспотребнадзором: опасности для людей он не представляет, - рассказал Сергей Гашев о средстве, которым будут обрабатывать общественные места.
По его словам, планируется обработка светофоров, остановочных пунктов, виадуков. Работы по обработке улиц будут ежедневными, согласно графика. В планах на обработку 80 объектов.
Кроме того, для дезинфекции улиц специально переоборудовали поливочную технику.
- Нам пришлось в оперативном порядке переоборудовать четыре единицы поступившей поливочной техники. Закупили установки высокого давления, бензогенераторы и срочно переоборудовали машины, теперь они могут дезинфицировать улицы, остановочные пункты. Также мы приобрели 15 ранцевых распылителей. Там, где не сможет подъехать техника, люди будут подходить и обрабатывать их, - сообщил Сергей Гашев.
Для этих работ в общей сложности будет задействовано более 150 человек. Это люди из всех пяти подведомственных подразделений.
На сегодня в Бурятии 25 больных коронавирусом.
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