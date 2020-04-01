За сутки число больных увеличилось сразу на шесть человек
В Бурятии число больных COVID-2019 увеличилось на шесть человек и достигло 25 заразившихся. Все 25 анализов лабораторно подтверждены в Новосибирске, сообщили в республиканском оперштабе.
В числе заболевших трое детей в возрасте до 17 лет.
- Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий, - уточнили в оперштабе.
На сегодня круг контактных лиц составляет 821 человек, все лабораторно обследованы. У пяти граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, в Новосибирск.
Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 21 011 тыс. кв. м.
Всего в стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы на 8:00 1 апреля находится 70 человек. В отделении реанимации и интенсивной терапии получают лечение 5 человек. Состояние пациентов стабильно тяжелое, без ухудшения.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии был введён режим полной самоизоляции. Выходить из дома можно только за неотложной медицинской помощью, в ближайшие магазины, аптеки или на работу, которая не приостановлена указом. Гулять с собаками разрешено в 100 метрах от дома. Все прохожие, а также покупатели в магазинах и пассажиры транспорта обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
Число заразившихся коронавирусом в Бурятии выросло до 25
Происшествия, Фото:
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