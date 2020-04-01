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В Улан-Удэ дезинфицируют остановки, лавочки и подъезды

В Улан-Удэ дезинфицируют остановки, лавочки и подъезды
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Общественные пространства обрабатывают специальным раствором

Сегодня, 1 апреля, по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова началась дезинфекция мест общего пользования. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции специальным раствором обработают общественные пространства, остановочные пункты, территорию вокруг них, также поручни и лавочки.

Администрации районов определили около 80 мест подлежащих дезинфекции, общая площадь обрабатываемых территорий составляет 10 тыс. м2., сообщает администрация Улан-Удэ.

Дезинфекция мест общего пользования будет производиться ежедневно. Обработку проводят Комбинат по благоустройству Улан-Удэ, «Городское лесничество», «Горсвет». МУП «Водоканал» отвечает за подготовку дезинфицирующего средства. Подъезды в домах должны обрабатывать сотрудники управляющих компаний. 



- Для обработки остановочных пунктов используется поливомоечная техника города. Четыре машины были переоборудованы под задачи дезинфекции: два автомобиля на базе ГАЗон NEXT и два – на базе КамАЗ. Техника дополнительно оснащена бензиновыми генераторами и мойками высокого давления. В труднодоступных для техники местах обработку будут производить вручную. При помощи 14 комплектов ранцев-распылителей, - уточнили в администрации Улан-Удэ.

Кроме того, сегодня для обработки мест общего пользования в многоквартирных домах управляющие компании и ТСЖ могут бесплатно получить дезинфицирующее средство. Выдачу раствора с 13.00 до 18.00 будет производить МУП «Водоканал» по адресу ул. Борсоева, 101. Направлены письма с рекомендациями Роспотребнадзора в управляющие организации. 



Как сообщал «Байкал-Daily», число больных коронавирусом выросло до 25 человек
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