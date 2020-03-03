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Артист Жаргал Бадмаев посвятил клип памяти отца

Артист Жаргал Бадмаев посвятил клип памяти отца
Общество, 
Режиссёр театра «Байкал» Жаргал Бадмаев представил трогательный клип на известную бурятскую песню

В Сеть выложили клип бурятского артиста и режиссёра театра «Байкал» Жаргала Бадмаева на песню «Сэлгеэ һүни газаа» (Прохладная ночь).

- Вот и вышел долгожданный клип на песню «Сэлгеэ һүни газаа». Долго же мы делали его, Гэсэр Раднаев. Первой исполнительницей этой песни стала известная певица Намгар. Песня сразу «ушла в народ» и стала одной из любимых, - рассказал исполнитель в Instagram.

Он добавил, что в новой версии хотел взглянуть на эту песню немного с другого ракурса. ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

- В идее клипа лежит история Человека в Большом Городе. Об одиночестве и тоске, ностальгии о чём-то ушедшем. Как часто в суете наших будней, в погоне за счастьем мы покидаем родные места и зачастую тоскуем. Уезжать неплохо, даже нужно. Путешествуя, открывая новые места мы развиваемся, расширяем кругозор, становимся наполненными что ли... Однако очень важно знать и помнить, что где-то там есть милый дом, где тебя всегда ждут родные твоему сердцу люди. Зачастую, увлёкшись своими призрачными мечтами, амбициями или чем-то ещё мы откладываем встречу с Родиной, домом и родным человеком. Печально, но иногда может быть слишком поздно... Этот клип я посвящаю памяти своего отца, - откровенно написал артист.

Также он поблагодарил известную певицу Намгар за возможность исполнять её песню.

В песне говорится о природе родного края, прохладном вечере, размышлениях героя композиции о жизни.

В музыкальном ролике Жаргал Бадмаев едет в машине, гуляет по улицам крупного города вечером и тоскует по Родине. В конце клипа он возвращается в отчий дом.

клип музыканты
 
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