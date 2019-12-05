Жители Бурятии могут пожаловаться на плохой ТВ-сигнал

Роскомнадзор ведёт мониторинг внедрения цифрового наземного телерадиовещания в России



На сегодняшний день на цифровое вещание перешли все 85 регионов.



Обращения по поводу качеству сигнала можно оставлять через электронную приемную Роскомнадзора (https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/). Специалисты ведомства дают рекомендации по улучшению качества приёма телевизионных сигналов, в том числе с привлечением специализированных организаций.



Также работает горячая линия ФГУП «РТРС». По телефону 8-800-220-20-02 консультанты расскажут вам, как правильно выбрать, подключить и настроить оборудование для приема цифрового эфирного телевидения (звонок по России бесплатный).



Согласно статистике ситуационного центра Роскомнадзора, для вещания цифрового ТВ задействовано более 10,3 тысяч цифровых передатчиков ФГУП «РТРС». При этом с начала года количество аналоговых передатчиков в целом по стране сократилось на 11 тыс. и составило около 8,8 тыс. единиц на начало декабря.

