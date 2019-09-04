Для гостей праздника будут исполнены хиты советской и российской эстрады
В Улан-Удэ в преддверии Дня города жителям микрорайона Аэропорт представят концертно-развлекательную программу «Ритмы знакомых мелодий». Мероприятие начнётся 5 сентября в 18:00 на торговой площади «Товары Бурятии».
Для жителей и гостей города прозвучат хиты советской и российской эстрады в исполнении солистов и творческих коллективов дома культуры. Об этом сообщает управление по информационной политике города.
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В микрорайоне Улан-Удэ прозвучат «Ритмы знакомых мелодий»
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