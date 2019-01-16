Жителям Бурятии рассказали, как подготовиться к крещенским купаниям



Противопоказано купание в проруби людям с хроническими воспалительными заболеваниями, в первую очередь носоглотки (отитами, гайморитами), хроническими бронхолёгочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями центральной нервной системы, например, эпилепсией.



Также нежелательно заходить в ледяную воду людям с остеоартрозом, с часто рецидивирующим остеохондрозом позвоночника. То есть в основном это хронические болезни, но острая патология тоже исключает купание в проруби, отмечает пресс-служба минздрава Бурятии.



Купание в ледяной воде полезно только тем людям, которые к этому подготовлены. Если человек закалён, тогда это принесёт пользу: мобилизует защитные силы организма, повысит устойчивость к перепадам температуры.



К купаниям лучше готовиться заранее, например, летом, — начать закаляться. Это могут быть прогулки на свежем воздухе в любую погоду, ходьба босиком, контрастный душ, обливания, мытьё ног прохладной водой.



Купальщику обязательно нужно взять с собой большое махровое полотенце, чтобы после купания растереться и избежать переохлаждения. Также нужна удобная сухая сменная одежда, которую можно быстро надеть, шапка, горячий чай в термосе.



Перед купанием обязательно необходимо сделать разминку. Раздеться лучше не сразу: сначала снять верхнюю одежду, потом раздеться до пояса, в последнюю очередь разуться, постоять немного на снегу, чтобы ноги привыкли к холоду.



Потом нужно разогреть мышцы: подвигать руками, ногами, поприседать, сделать наклоны, даже пробежаться на месте. В воде можно находиться одну-две минуты, не более.



Ни в коем случае нельзя нырять в прорубь, погружаться в воду с головой. Резкое охлаждение головы может вызвать спазм сосудов головного мозга и серьёзные последствия.



Согреваться после выхода из воды тоже нужно правильно.



- Нужно хорошо растереться полотенцем, тут же надеть шапку, на ноги — тёплые носки и удобную обувь, выпить горячий чай. Растираться снегом не стоит, так как можно получить переохлаждение. Ни в коем случае, ни до, ни после купания нельзя употреблять алкоголь, - отметили в Минздраве Бурятии.

