Мужчина, работавший горнорабочим, стал инвалидом
В Бурятии золотодобывающая компания выплатила компенсацию работнику, который заработал тугоухость. За полученное профзаболевание мужчина получил 230 тысяч рублей.
- Судебные приставы взыскали с общества c ограниченной ответственностью моральный вред в размере 230 тысяч рублей. С таким требованием в суд обратился работник компании в связи с приобретением профессионального заболевания. Причиной заболевания мужчины, работающего в золотодобывающей компании горнорабочим, послужило длительное воздействие на организм работника вредных производственных факторов. Вследствие чего у него возникло профессиональное заболевание - хроническая двухсторонняя нейросенсорная тугоухость, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Экспертиза установила, что мужчина утратил профессиональную трудоспособность на 10%. Сейчас ему установлена инвалидность 3 группы.
После того, как приставы возбудили исполнительное производство, золотодобывающая компания выплатила установленные судом 230 тысяч рублей.
В Бурятии золотодобытчик отсудил компенсацию за тугоухость
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Специалисты Роспатента и ФИПС рассказали о преимуществах при регистрации под географическим указанием или же наименованием места происхождения товара
Изъятые игрушки уничтожат
Субсидии на строительство кемпингов выделят из бюджета
В большинстве компаний Улан-Удэ зарплата сотрудников — это закрытая информация
Подобное требование не относится к деловым качествам
Бизнес, 20.06.2022
Рейс в Улан-Батор пользуется большим спросом
Бизнес, 17.06.2022
МегаФон и «Российские железные дороги» договорились о сотрудничестве в области информационной безопасности, внедрения технологий интернета вещей, импортозамещения цифровых решений, а также развития услуг технологической и корпоративной связи
Бизнес, 16.06.2022
«Цифровое доверие» было разработано в конце прошлого года
Бизнес, 16.06.2022
Женщина взяла кредиты на 700 тысяч и умерла, не погасив их
У Евы появился новый функционал
После прокурорского вмешательства устранены нарушения природоохранного законодательства
Водителя привлекли к административной ответственности
Однако вместо плановой проверки возможен профилактический визит
На этноферме обитают восемь африканских и австралийских страусов и другие звери и птицы
Женщина обратилась в прокуратуру