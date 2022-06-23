В Бурятии золотодобытчик отсудил компенсацию за тугоухость

Мужчина, работавший горнорабочим, стал инвалидом



В Бурятии золотодобывающая компания выплатила компенсацию работнику, который заработал тугоухость. За полученное профзаболевание мужчина получил 230 тысяч рублей.



- Судебные приставы взыскали с общества c ограниченной ответственностью моральный вред в размере 230 тысяч рублей. С таким требованием в суд обратился работник компании в связи с приобретением профессионального заболевания. Причиной заболевания мужчины, работающего в золотодобывающей компании горнорабочим, послужило длительное воздействие на организм работника вредных производственных факторов. Вследствие чего у него возникло профессиональное заболевание - хроническая двухсторонняя нейросенсорная тугоухость, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Экспертиза установила, что мужчина утратил профессиональную трудоспособность на 10%. Сейчас ему установлена инвалидность 3 группы.



После того, как приставы возбудили исполнительное производство, золотодобывающая компания выплатила установленные судом 230 тысяч рублей.



