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В Бурятии золотодобытчик отсудил компенсацию за тугоухость

В Бурятии золотодобытчик отсудил компенсацию за тугоухость
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина, работавший горнорабочим, стал инвалидом

В Бурятии золотодобывающая компания выплатила компенсацию работнику, который заработал тугоухость. За полученное профзаболевание мужчина получил 230 тысяч рублей.

- Судебные приставы взыскали с общества c ограниченной ответственностью моральный вред в размере 230 тысяч рублей. С таким требованием в суд обратился работник компании в связи с приобретением профессионального заболевания. Причиной заболевания мужчины, работающего в золотодобывающей компании горнорабочим, послужило длительное воздействие на организм работника вредных производственных факторов. Вследствие чего у него возникло профессиональное заболевание - хроническая двухсторонняя нейросенсорная тугоухость, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Экспертиза установила, что мужчина утратил профессиональную трудоспособность на 10%. Сейчас ему установлена инвалидность 3 группы.

После того, как приставы возбудили исполнительное производство, золотодобывающая компания выплатила установленные судом 230 тысяч рублей.

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