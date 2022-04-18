В Бурятии повсеместно нарушали закон об охране атмосферного воздуха

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Прокуратура подвела итоги результатов надзорной деятельности в этой сфере



Прокуратура в текущем году выявила 108 нарушений охраны атмосферного воздуха. Для их устранения в суды направлено четыре исковых заявления, внесено 41 представление, к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 12 должностных лиц.



- Пресекались факты непринятия хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими котельные, мер по их постановке на учёт в качестве объектов, загрязняющих атмосферный воздух, - сообщили в прокуратуре.



Так, после прокурорского вмешательства в Советском районе Улан-Удэ предприниматель принял меры по постановке на учёт отопительных котлов. В отношении него возбуждено административное дело за нарушение правил охраны атмосферного воздуха, которое находится на рассмотрении.



По результатам принятых прокурорами Баргузинского, Кижингинского, Курумканского и Тункинского районов мер реагирования 14 организаций погасили задолженность за негативное воздействие на окружающую среду.



- В результате рассмотрения представления прокуратуры Тарбагатайского района организацией, осуществляющей деятельность в сфере обращения с отходами производства и потребления, прекращена незаконная деятельность по загрязнению атмосферного воздуха, рассчитываются параметры предельно-допустимых выбросов, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



По инициативе прокуроров Джидинского, Заиграевского, Кяхтинского и Хоринского районов семь руководителей организаций за неиспользование газоочистного оборудования привлечены к административной ответственности в виде штрафов.



Надзорные мероприятия продолжаются.

