В Бурятии повсеместно нарушали закон об охране атмосферного воздуха

Прокуратура подвела итоги результатов надзорной деятельности в этой сфере
Прокуратура в текущем году выявила 108 нарушений охраны атмосферного воздуха. Для их устранения в суды направлено четыре исковых заявления, внесено 41 представление, к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 12 должностных лиц.
- Пресекались факты непринятия хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими котельные, мер по их постановке на учёт в качестве объектов, загрязняющих атмосферный воздух, - сообщили в прокуратуре.
Так, после прокурорского вмешательства в Советском районе Улан-Удэ предприниматель принял меры по постановке на учёт отопительных котлов. В отношении него возбуждено административное дело за нарушение правил охраны атмосферного воздуха, которое находится на рассмотрении.
По результатам принятых прокурорами Баргузинского, Кижингинского, Курумканского и Тункинского районов мер реагирования 14 организаций погасили задолженность за негативное воздействие на окружающую среду.
- В результате рассмотрения представления прокуратуры Тарбагатайского района организацией, осуществляющей деятельность в сфере обращения с отходами производства и потребления, прекращена незаконная деятельность по загрязнению атмосферного воздуха, рассчитываются параметры предельно-допустимых выбросов, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По инициативе прокуроров Джидинского, Заиграевского, Кяхтинского и Хоринского районов семь руководителей организаций за неиспользование газоочистного оборудования привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
Надзорные мероприятия продолжаются.
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