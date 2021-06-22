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В пригороде Улан-Удэ обнаружили уйму опасного пенопласта

В пригороде Улан-Удэ обнаружили уйму опасного пенопласта
Бизнес,  Фото:Бурприроднадзор
Пенопласт может нанести необратимый вред экологии

Государственные инспекторы Бурприроднадзора совместно с природоохранной прокуратурой проверили деятельность пенопластового завода. Производство располагается в пригороде Улан-Удэ – селе Поселье Иволгинского района. Здесь были установлены факты нарушения законодательства.

- В ходе рейда мы установили, что на территории завода осуществляется складирование пенопласта. Его исходным материалом является полистирол – вещество, получаемое при полимеризации стирола. Этот материал может нанести необратимый вред экологии в случае утилизации больших объёмов продукции на несанкционированные свалки. В природе вещество не разлагается самостоятельно, а при сжигании выделяет большое количество вредных веществ в атмосферу, - прокомментировали результаты проверки в Бурприроднадзоре.


Инспекторы установили собственника земельного участка, на котором складировалось сырьё полистерола. Возбуждено административное производство в соответствии с КоАП РФ.

- В результате чего виновное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 9 ст. 8.2 КоАП РФ, а также по статье 8.5 КоАП РФ за сокрытие или искажение экологической информации, - уточнили в надзорном ведомстве.


Бурприроднадзор экология
 
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