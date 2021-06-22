В пригороде Улан-Удэ обнаружили уйму опасного пенопласта













Государственные инспекторы Бурприроднадзора совместно с природоохранной прокуратурой проверили деятельность пенопластового завода. Производство располагается в пригороде Улан-Удэ – селе Поселье Иволгинского района. Здесь были установлены факты нарушения законодательства.- В ходе рейда мы установили, что на территории завода осуществляется складирование пенопласта. Его исходным материалом является полистирол – вещество, получаемое при полимеризации стирола. Этот материал может нанести необратимый вред экологии в случае утилизации больших объёмов продукции на несанкционированные свалки. В природе вещество не разлагается самостоятельно, а при сжигании выделяет большое количество вредных веществ в атмосферу, - прокомментировали результаты проверки в Бурприроднадзоре.Инспекторы установили собственника земельного участка, на котором складировалось сырьё полистерола. Возбуждено административное производство в соответствии с КоАП РФ.- В результате чего виновное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 9 ст. 8.2 КоАП РФ, а также по статье 8.5 КоАП РФ за сокрытие или искажение экологической информации, - уточнили в надзорном ведомстве.