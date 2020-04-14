«Только не ленись – работай»: В Бурятии пчеловод стал успешным фермером

40 га земли и семь коров пчеловод из Тарбагайского района приумножил в сотни раз
Утро Григория Мясникова начинается с привычных дел. Глава фермерского хозяйства – должность ответственная и требующая полной самоотдачи. За всем нужно присмотреть и везде успеть.
На сегодняшний день Григорий Мясников крупный предприниматель. Его фермерское хозяйство ООО «Куйтунское» самое большое в Тарбагатайском районе, находится среди лидеров по выращиванию зерновых культур и КРС в Бурятии, к тому же, его «детищу» в апреле исполняется 15 лет.
Все эти годы фермер обеспечивает работой большое количество людей, содержит коммунально-бытовые объекты и имеет на «вооружении» современную сельскохозяйственную технику.
Однако полтора десятка лет назад ничего этого не было. Тогда Григорий Мясников работал ветеринаром и занимался пчеловодством, имея 40 га земли и семь коров.
- Когда колхозы стали разваливаться, народ начал проситься: «Давайте нам работу какую-нибудь, мы же в сельской местности живём». С этого всё началось. Сейчас у нас голов 700 крупного рогатого скота, племенного, и земли около 5 тысяч га, - рассказал «Байкал-Daily» Григорий Мясников.
Всего у Мясникова на ферме работает 25 человек, но это в летнее время. В зимнее – гораздо меньше. Есть люди, которые работают круглый год.
Зарплата сотрудников складывается от выполнения плана и хорошего отношения к труду, отмечает предприниматель. При выполнении этих требований, помимо ежемесячной зарплаты, выплачивается и годовая премия в 100 тысяч рублей.
- Сейчас у них цель стоит, чтобы урожайность была 30 центнеров с гектара. Они уже дальше сами решают. Я спрашиваю: «Удобрения будем сеять?», они отвечают: «Обязательно, нам же нужна урожайность». Чем больше урожайность, тем у них зарплата лучше. Кто хорошо работает, у тех зарплата 50-60 тысяч рублей в месяц. Они и пашут, они и сеют, работают на благо своей продукции. Люди сами заинтересованы. У нас нет такого, чтобы я приехал и глубину вспашки замерял, посев. У нас этого нет. У них всё отлажено. Ребята сплочённые, друг друга поддерживают и работают, - добавил Григорий Мясников.
В этом году в планах фермера засеять 1700 га зерновых культур и 800 га кормовых. В основном ООО «Куйтунское» выращивает пшеницу, овёс, ячмень и тритикале. Сейчас на ферме идёт активная подготовка к посевной. Выйти в поля аграрии планируют в начале мая.
Механизатор Пётр Игнатьев работает в фермерском хозяйстве уже 10 лет. Сейчас мужчина подготавливает технику к посевной: снимает трактора и комбайны с хранения, проводит осмотр, занимается регулировкой и производит сцепку агрегатов. Рассказывает, что в этой работе трудного ничего нет, нужно лишь ответственно и профессионально подходить к своему делу.
- Да что трудно-то, ничего не трудно, уже привыкшие. Раньше в колхозе работали, теперь здесь. Весной, вот сейчас, технику готовим, сеем, осенью уборкой занимаемся на комбайне. Летом ещё поля готовим на следующий год, обрабатываем, культивируем раза три, а иногда и четыре. Зимой тоже здесь, то одно, то другое, работа находится, - рассказал «Байкал-Daily» механизатор Пётр Игнатьев.
Помимо денег, получаемых с продажи зерновых культур и мяса, ООО «Куйтунское» пользуется и государственной поддержкой. В 2009 году размер выплат составил 110 тысяч рублей, а в 2019 уже 12 миллионов.
- Министерство сельского хозяйства Бурятии, правительство выделяют много поддержки. Единственное, поддержки нет на ГСМ. Было бы это, вообще бы исключительно было хорошо. А в целом, делается многое, только не ленись – работай, - подытожил директор ООО «Куйтунское» Григорий Мясников.
«Только не ленись – работай»: В Бурятии пчеловод стал успешным фермером
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