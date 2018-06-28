В Бурятии фермерское хозяйство загрязняло окружающую среду

В дело вмешалась прокуратура



Суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение Прибайкальского районного суда Бурятии о запрете крестьянскому (фермерскому) хозяйству деятельности по приёму, хранению, переработке и отгрузке древесины до устранения нарушений федерального законодательства. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Как выяснила прокурорская проверка, в фермерском хозяйстве земельный участок использовали не по целевому назначению. Там не принимали мер по отчистке территории пункта приёма и отгрузки древесины, оснащению пункта ёмкостями, специально определёнными для каждого вида отходов. В гараже, предназначенном для технического обслуживания машин, не установлена автоматическая пожарная сигнализация, на полах нет водонепроницаемого покрытия.



Подобные нарушения могут причинить вред окружающей среде, жизни, здоровью, имуществу. Прокуратура подала в суд. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры района,

