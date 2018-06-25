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Всем бурятским мусором займётся иркутский оператор

Всем бурятским мусором займётся иркутский оператор
Бизнес,  Фото:минприроды Бурятии
В Бурятии подписано соглашение с региональным оператором по обращению с отходами

20 июня министерство природных ресурсов Бурятии и иркутское ООО «ЭкоАльянс» подписали соглашение об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами по второй и третьей зоне деятельности регионального оператора. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды Бурятии. В мае «ЭкоАльянс» уже был выбран региональным оператором по первой, самой большой, зоне. Таким образом, эта компания получила весь бурятский «мусорный» рынок.

- Мы бы хотели показать, что мы можем заниматься и умеем заниматься мусором. Этим я занимаюсь 16 лет, здесь бы хотел применить свой опыт, свои знания, опыт нашей команды здесь на территории Бурятии, - отметил на подписании соглашения директор ООО «ЭкоАльянс».

- Благодаря введению института регионального оператора мы все перейдём к замкнутым циклам обращения с отходами, начиная от сбора, заканчивая обезвреживанием, утилизацией и размещением. Соответственно, это благоприятно скажется на окружающей обстановке субъектов РФ, - отметила врио первого заместителя министра природных ресурсов Бурятии Светлана Трофимова.

Теперь плата за сбор, вывоз и утилизацию отходов, взимаемая с граждан и организаций, будет идти на счёт регионального оператора, он также займётся развитием современной системы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

По информации «Байкал-Daily», ООО «ЭкоАльянс» образовано в 2008 году, зарегистрировано в Иркутске и занимается сбором отходов. Только в прошлом году компания выиграла госконтрактов по вывозу ТБО и других отходов более чем на 20 миллиона рублей.

Директор - Игорь Алексеев. 40% уставного капитала принадлежат Александру Резникову, по 30% - Алексеевым Инне и Игорю. Они также совладельцы одноимённого с бурятской фирмой ООО «СибЭкоТранс».

мусор
 
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