В дело вмешалась природоохранная прокуратура
Проверка Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратуры выявила нарушения в деятельности турбазы ООО «Кислород». Она загрязняла почву отходами, сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональная природоохранная прокуратура.
- ООО «Кислород» осуществляет коммерческую туристско-рекреационную деятельность на базе отдыха, расположенной в лесной местности мыса Котельниковский Северо-Байкальского района Бурятии. Мыс находится на северо-западном побережье Байкала в 80 км. к югу от города Северобайкальск. Там же расположены Котельниковские источники, являющиеся единственным известным выходом горячих вод на западном берегу озера и не имеющие аналогов в байкальском рифте, - поясняют в придоохранной прокуратуре.
База отдыха ООО «Кислород» расположена в водоохранной зоне озера Байкал, в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, имеющих особый режим охраны и природопользования.
Как выяснилось, рекреационная деятельность ООО «Кислород» в водоохранной зоне озера Байкал не согласована с Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства, ёмкости для размещения отходов не имеют герметичного покрытия, которые загрязняют почву жидкими отходами.
- Вопреки требованиям закона РФ «О недрах», добыча подземной воды для наполнения бассейна осуществляется в отсутствие у организации лицензии на пользование недрами, - уточняют в надзорном органе.
Прокуратура направила в суд иск о запрете использования лесного участка без сооружений для сбора жидких коммунальных отходов из водонепроницаемых материалов и запрете добычи подземных вод без лицензии на право пользования недрами, получении согласования деятельности Ангаро-Байкальского территориального управления Рыболовства.
Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме. Решение суда не вступило в законную силу.
База отдыха на Байкале в Бурятии загрязняла почву
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