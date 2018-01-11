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11 Января

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Авиатехник отсудил у «Бурятских Авиалиний» 200 тысяч рублей

Авиатехник отсудил у «Бурятских Авиалиний» 200 тысяч рублей
Бизнес,  11.01.2018 15:13 Фото:Baikal-daily.ru
27 лет мужчина работал в условиях воздействия вредных производственных факторов

Советский районный суд Улан-Удэ заочным решением удовлетворил исковые требования о взыскании компенсации морального вреда бывшего авиатехника к ОАО «Авиакомпании Бурятские Авиалинии».

Мужчина просил взыскать с бывшего работодателя 200 тысяч рублей. Он объяснил, что с февраля 1983 работал в организации. Но в октябре 2014 года его уволили в связи с признанием неспособным к трудовой деятельности по медицинскому заключению. В связи с полученным профессиональным заболеванием ему установили установлено 30% утраты профессиональной трудоспособности.

Профессиональное заболевание возникло по причине того, что в течение 27 лет мужчина работал в условиях воздействия вредных производственных факторов, время их воздействия составляло до 80% времени рабочей смены.

Обстоятельства подтверждаются и санитарно-гигиенической характеристикой условий труда работника, и сведениями, отражёнными в актах о случае профессионального заболевания.

Доказательств исполнения «Авиакомпанией Бурятские Авиалинии» обязанности по обеспечению безопасных условий труда не представлено. Напротив, из документов следует, что принимаемые работодателем меры по безопасности и охране труда оказались недостаточными и не исключили полностью влияние вредных производственных факторов на здоровье работника.

- Из собранных по делу доказательств следует, что профессиональное заболевание у истца возникло не одномоментно, а в результате длительного, многократного воздействия на организм вредных производственных факторов в процессе его трудовой деятельности у ответчика. Кроме того, устанавливается связь заболевания, обнаруженного у истца, с его профессиональной деятельностью, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.

При таких обстоятельствах суд нашёл доводы истца о том, что ему причинены физические и нравственные страдания, которые должны быть компенсированы за счёт ответчика.

В итоге, с ОАО «Авиакомпании Бурятские Авиалинии» взыскали требуемую истцом сумму. Решение вступило в законную силу. 
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