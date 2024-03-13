Мошенники прикидываются главным санитарным врачом Бурятии

Они пытаются выманить деньги у предпринимателей



Мошенники активно действуют от имени управления Роспотребнадзора по Бурятии. Аферисты представляются руководителем ведомства Сергеем Ханхареевым и просят под различными предлогами предоставить деньги.



- Сообщаем, что указанные действия являются мошенническими, управление не занимается сбором денежных средств, - предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора.



В подобных случаях советуют обращаться в управление Роспотребнадзора по Бурятии по телефону: +7 (3012) 41-25-74, а также в полицию.

