Они пытаются выманить деньги у предпринимателей
Мошенники активно действуют от имени управления Роспотребнадзора по Бурятии. Аферисты представляются руководителем ведомства Сергеем Ханхареевым и просят под различными предлогами предоставить деньги.
- Сообщаем, что указанные действия являются мошенническими, управление не занимается сбором денежных средств, - предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В подобных случаях советуют обращаться в управление Роспотребнадзора по Бурятии по телефону: +7 (3012) 41-25-74, а также в полицию.
Мошенники прикидываются главным санитарным врачом Бурятии
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он также купил поддельные права
Они пытаются выманить деньги у предпринимателей
О происшествии инспекторы сообщили в полицию
Он смял металлическое ограждение
Жертву он забил металлическим прутом
О звонке от «сотрудника банка» её предупредила фейковая заведующая
Авария произошла ночью
Его тело нашли возле скалы
Возгорание произошло в частном секторе
Свою старую одежду воры бросили в примерочной
Кражу обнаружили во время ревизии
Пожар произошёл в Заиграевском районе
Предпринимательница отделалась штрафом
Возгорание произошло ранним утром
Мужчина не выходит на связь с выходных