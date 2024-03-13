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Мошенники прикидываются главным санитарным врачом Бурятии

Мошенники прикидываются главным санитарным врачом Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они пытаются выманить деньги у предпринимателей

Мошенники активно действуют от имени управления Роспотребнадзора по Бурятии. Аферисты представляются руководителем ведомства Сергеем Ханхареевым и просят под различными предлогами предоставить деньги.

- Сообщаем, что указанные действия являются мошенническими, управление не занимается сбором денежных средств, - предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В подобных случаях советуют обращаться в управление Роспотребнадзора по Бурятии по телефону: +7 (3012) 41-25-74, а также в полицию. 
мошенничество

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