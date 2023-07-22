Но до уголовного наказания дело так и не дошло
В феврале пьяный улан-удэнец украл у бывшей жены ноутбук. Экс-супруга обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Однако дело было прекращено, бывшие супруги помирились. Мужчина признал свою вину в полном объёме, раскаялся, возместил имущественный ущерб. Потерпевшая к нему претензий не имела.
- Суд, рассмотрев ходатайство потерпевшей гражданки Ж., о прекращении уголовного дела, удовлетворил его и прекратил дело за примирением сторон, - сообщает Октябрьский районный суд.
Постановление не вступило в законную силу.
Улан-удэнец украл ноутбук у бывшей жены
Происшествия, Фото:
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