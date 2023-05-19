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В Бурятии следователи начали проверку из-за свалки возле Байкала

В Бурятии следователи начали проверку из-за свалки возле Байкала
Происшествия,  Фото:ОНФ в Бурятии
Свалка разрослась в Баргузинском районе

Как сообщал «Байкал-Daily», в Баргузинском районе Бурятии разрослась огромная несанкционированная свалка. Залежи мусора – и бытового, и строительного – растянулись на несколько сотен метров в лесу возле посёлка Усть-Баргузин. Эта территория находится вблизи Байкала, в центральной экологической зоне, а, значит, несёт экологическую угрозу.

- Шифер, кирпичи, краска, штукатурка, доски и даже старая мебель, - рассказали на днях активисты ОНФ в Бурятии.

Недавно свалкой заинтересовались следователи Следственного комитета. Там уже начата доследственная проверка.

- Поступила информация о несанкционированной свалке в лесу и ненадлежащей работе регионального оператора по вывозу ТКО в части отказа в приёме строительного и бытового мусора от населения. В связи с этим Баргузинским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка. В рамках неё будут установлены все обстоятельства события, действиям (бездействию) соответствующих чиновников будет дана объективная правовая оценка, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.


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