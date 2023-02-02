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Ещё у одного жителя Бурятии за пьяную езду изъяли автомобиль

Ещё у одного жителя Бурятии за пьяную езду изъяли автомобиль
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Нетрезвый водитель попал в ДТП

45-летний житель Джидинского района Бурятии признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное преступление».

Мужчина ранее привлекался к административной ответственности за езду в пьяном виде. В октябре 2022 года, находясь в состоянии опьянения, он вновь сел за руль автомобиля и попал в ДТП. Автомобилист врезался в дорожный знак.

- Суд назначил виновному наказание в виде 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года. На основании решения суда автомобиль осуждённого, на котором совершено преступление, обращён в доход государства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Конфискация транспорта пьяных водителей стала возможной после принятия поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые вступили в силу в 2022 году. Изъятый транспорт продают на торгах, а доход идёт в пользу государства.

В Бурятии периодически сообщается о подобных решениях суда. У любителей пьяной езды изымают не только автомобили, но и мотоциклы, и грузовики
автомобили алкогольное опьянение

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