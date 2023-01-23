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В Бурятии у любителя пьяной езды забрали мотоцикл

В Бурятии у любителя пьяной езды забрали мотоцикл
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Транспортное средство обращено в доход государства

40-летний житель Кабанского района Бурятии признан виновным за езду в нетрезвом виде.

В судебном заседании установлено, что в июне 2022 года мужчина осуждён за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ему назначено 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком 2 года.

Не сделав должных выводов, не имея права на управление транспортом, в сентябре прошлого года он вновь в пьяном виде сел за управление мотоциклом.

- Кабанский районный суд с учётом мнения государственного обвинителя по совокупности приговоров назначил виновному наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком 4 года 6 месяцев, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

На основании решения суда мотоцикл осуждённого, на котором совершено преступление, обращён в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.
прокуратура ПДД суд приговор

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