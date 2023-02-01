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У жителя Бурятии за пьяную езду конфисковали грузовик

У жителя Бурятии за пьяную езду конфисковали грузовик
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина по своей вине лишился единственного средства заработка

В Бурятии продолжают изымать транспорт в доход государства у жителей, попавшихся на повторной пьяной езде. Изымают не только легковые, но и грузовые автомобили.

Так, грузовика лишился мужчина, который не раз садился за руль в пьяном виде. Сначала его в декабре 2020 года привлекли к административной ответственности, а в августе 2022 года мужчина вновь управлял своим грузовиком, будучи в состоянии опьянения. Этот факт подтвердило проведённое освидетельствование.

Суд первой инстанции назначил мужчине 300 часов обязательных работ, а также лишил водительских прав на два года. Кроме того, было принято решение о конфискации в доход государства грузовика, принадлежащего осуждённому.

Решение о конфискации мужчина пытался обжаловать. Он ссылался на то, что грузовик был куплен в браке, и это единственное средство его заработка.

- Суд апелляционной инстанции, сославшись на положения п. «д» ч.1 ст.104.1 УК РФ, которой установлено, что транспортные средства, принадлежащие обвиняемому и использованные им при совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ, обращаются в собственность государства, отказал в удовлетворении жалобы осуждённого, не возвратив транспортное средство.
Нарушений норм Уголовного и Уголовно-процессуального законов, влекущих отмену приговора суда, не установлено.
Суд признал назначенное наказание справедливым. Приговор суда вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Конфискация автомобилей пьяных водителей стала возможной после принятия поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые вступили в силу в 2022 году. В июле Госдума приняла поправки, подразумевающие ужесточение наказания для нарушителей ПДД - в том числе и конфискацию автомобиля за вождение в нетрезвом виде, если до этого водитель уже привлекался по подобной статье. Автомобили 

В Бурятии о первой конфискации автомобиля стало известно в конце октября. К сегодняшнему дню сообщалось уже о порядка 10 подобных решений суда.

Автомобили продают на торгах, а доход идёт в пользу государства. 


алкогольное опьянение конфискация

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