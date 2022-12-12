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В Чите пожарные спасли подростка из дымовой завесы

В Чите пожарные спасли подростка из дымовой завесы
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Парень сам бы не смог выбраться наружу

Ранним утром 11 декабря на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в пристройке к жилому дому в Черновском районе Читы. Обеспокоенная женщина рассказала, что внутри находится её 17-летний сын.

- На спасение подростка было направлено звено газодымозащитной службы. Пожарные обнаружили юношу, который самостоятельно не мог выбраться наружу и вывели его сквозь дымовую завесу. Он был передан прибывшим сотрудникам скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

На тушение открытого огня ушло около 50 минут. В результате пожара огнём повреждена крыша надворной постройки на площади 40 квадратных метров.

Причина возгорания устанавливается.
пожар

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