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В Бурятии отловили стаю агрессивных собак

В Бурятии отловили стаю агрессивных собак
Происшествия,  Фото:управление ветеринарии РБ
Животные держали в страхе местных жителей

Как сообщал «Байкал-Daily», в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии стая агрессивных собак в страхе держит местных жителей, кидается на детей. 6 декабря в управление ветеринарии выехало в район.

- По результатам выезда обнаружена стая собак. В результате чего инспектором выписано предостережение на администрацию района о недопустимости нахождения собак, а также принятию мер по привлечению к административной ответственности владельцев собак, допустивших их самовыгул, - сообщили в пресс-службе управления ветеринарии Бурятии.

Этих собак - всего 10 особей - отловила служба ООО «ЦАСС». Всего с начала года в Прибайкальском районе отловлено 135 собак.

- Стоит отметить, что в Прибайкальском районе с начала года зарегистрировано 72 случая обращений граждан в медицинских учреждениях за помощью по поводу укусов, из них 46 обращений по поводу укусов животными, владелец которых установлен. Таким образом, в большинстве укусы совершаются владельческими собаками, - отмечают в управлении.



Всего в районе за 10 месяцев было составлено 12 протоколов по статье 47.1 «Нарушение правил выгула домашних животных», 2 протокола по статье 47.2 «Нарушение порядка регистрации домашних животных (собак)» и 3 протокола по статье 51 «Допущение нападения». Можно отметить, что по сравнению с прошлым годом, когда было составлено 74 протокола в области обращений с животными, работа административных комиссий снизила свою эффективность.

За нарушение правил выгула домашних животных предусмотрены штрафы в размере до 100 тысяч рублей, за нарушение правил регистрации домашних животных – до 20 тысяч, за допущение нападения собак на человека с причинением вреда – до 100 тысяч рублей.

- Управление ветеринарии напоминает об ответственности, которую владельцы несут за своего питомца. Собака должна содержаться в вольере или на привязи, ни в коем случае нельзя допускать самовыгул собаки. По достижению щенка возраста трёх месяцев владелец обязан зарегистрировать его в государственном ветеринарном учреждении. Всех взрослых особей необходимо прививать от бешенства при достижении их 2-х месячного возраста, вакцинация проводится бесплатно. По достижению собаки возраста 1 года желательно провести стерилизацию, - обращаются специалисты к заводчикам домашних животных.

Все эти меры помогут сократить число брошенных и безнадзорных животных и соответственно снизить количество укусов и нападений собаками.

Обратиться по вопросам ветеринарии можно по телефону «горячей линии» управления ветеринарии Бурятии: (3012) 36-20-22.
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