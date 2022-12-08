В Бурятии отловили стаю агрессивных собак













Всего в районе за 10 месяцев было составлено 12 протоколов по статье 47.1 «Нарушение правил выгула домашних животных», 2 протокола по статье 47.2 «Нарушение порядка регистрации домашних животных (собак)» и 3 протокола по статье 51 «Допущение нападения». Можно отметить, что по сравнению с прошлым годом, когда было составлено 74 протокола в области обращений с животными, работа административных комиссий снизила свою эффективность.



За нарушение правил выгула домашних животных предусмотрены штрафы в размере до 100 тысяч рублей, за нарушение правил регистрации домашних животных – до 20 тысяч, за допущение нападения собак на человека с причинением вреда – до 100 тысяч рублей.



- Управление ветеринарии напоминает об ответственности, которую владельцы несут за своего питомца. Собака должна содержаться в вольере или на привязи, ни в коем случае нельзя допускать самовыгул собаки. По достижению щенка возраста трёх месяцев владелец обязан зарегистрировать его в государственном ветеринарном учреждении. Всех взрослых особей необходимо прививать от бешенства при достижении их 2-х месячного возраста, вакцинация проводится бесплатно. По достижению собаки возраста 1 года желательно провести стерилизацию, - обращаются специалисты к заводчикам домашних животных.



Все эти меры помогут сократить число брошенных и безнадзорных животных и соответственно снизить количество укусов и нападений собаками.



Обратиться по вопросам ветеринарии можно по телефону «горячей линии» управления ветеринарии Бурятии: (3012) 36-20-22.

