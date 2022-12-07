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В Бурятии свора злых собак атакует школьников

В Бурятии свора злых собак атакует школьников
Происшествия,  Фото:из архива
Одна их них уже напала на младшеклассника

Жители прибайкальского села Турунтаево бьют тревогу из-за стаи псов, которые бросаются на детей. Они рассказали, что на днях собаки кидались на ребятишек около местного дома культуры, а на следующий день эта же свора бегала прямо у входа в школу № 1.

Сельчане поинтересовались в группе «Прибайкалье-инфо», ведётся ли отлов четвероногих и будут ли власти принимать какие-то меры. «Или все будут ждать, когда эта свора кого-нибудь покусает?» – возмущаются люди.

По словам местных , одна собака из этой большой стаи напала на ребёнка 7-8 лет.

- И другие подхватили. Видели из окна на работе. Благо, рядом была женщина, которая ребёнка вытащила и увела. Сегодня эта свора, так же агрессивно настроенная, бегает по центру. За детей страшно. Кто должен заниматься этим? Или дождёмся несчастного случая? – беспокоятся турунтаевцы.

В районной администрации сообщили, что информацию о собаках уже передали подрядной организации. Отлов запланировали на 7 декабря.

- На текущую дату на территории сельского поселения «Турунтаевское» поймали 43 особи, – уточнила заведующая сектором АПК экономического отдела администрации Кяхтинского района Ирина Нечаева.

Свора собак держит в страхе и воспитанников школы-интерната на севере Бурятии. Родители потребовали назначить ответственных, чтобы они хотя бы выгоняли псов за территорию учебного заведения.
собаки дети

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