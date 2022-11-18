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В Бурятии легковушка врезалась в грузовик, под которым лежал водитель

В Бурятии легковушка врезалась в грузовик, под которым лежал водитель
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В аварии пострадали два человека

Накануне, 17 ноября, в Бичурском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Автоавария произошла в 18 часов на автодороге Малый Куналей – Узкий Луг. 63-летний водитель легковушки «Тойота Калдина» врезался в стоящий грузовик «УАЗ». Водитель грузовика в этот момент лежал под днищем и проводил ремонтные работы.

- В результате ДТП оба водителя с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

По предварительным данным, 69-летний водитель грузовика в нарушение требований ПДД не выставил знак аварийно остановки.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 16 ноября в Заиграевском районе пьяная девушка, не имеющая к тому же водительских прав, устроила ДТП. Её автомобиль опрокинулся в кювет, в результате чего пострадал несовершеннолетний пассажир.

Также 16 ноября в селе Нижняя Иволга произошло ДТП по вине пьяного водителя грузовика. «КамАЗ» врезался в автомобиль «Тойота Рав 4».




ДТП

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