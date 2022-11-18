В аварии пострадали два человека
Накануне, 17 ноября, в Бичурском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали два человека.
Автоавария произошла в 18 часов на автодороге Малый Куналей – Узкий Луг. 63-летний водитель легковушки «Тойота Калдина» врезался в стоящий грузовик «УАЗ». Водитель грузовика в этот момент лежал под днищем и проводил ремонтные работы.
- В результате ДТП оба водителя с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
По предварительным данным, 69-летний водитель грузовика в нарушение требований ПДД не выставил знак аварийно остановки.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 16 ноября в Заиграевском районе пьяная девушка, не имеющая к тому же водительских прав, устроила ДТП. Её автомобиль опрокинулся в кювет, в результате чего пострадал несовершеннолетний пассажир.
Также 16 ноября в селе Нижняя Иволга произошло ДТП по вине пьяного водителя грузовика. «КамАЗ» врезался в автомобиль «Тойота Рав 4».
В Бурятии легковушка врезалась в грузовик, под которым лежал водитель
Происшествия, Фото:
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