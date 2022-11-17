Травму получил несовершеннолетний пассажир
Вчера ночью, 16 ноября, в Заиграевском районе Бурятии пьяная девушка, не имеющая к тому же водительских прав, устроила ДТП.
- 28-летняя водитель автомобиля «Тойота Спринтер», не имеющая права управления транспортными средствами, следуя в состоянии алкогольного опьянения со стороны села Новая Брянь в направлении посёлка Заиграево, не справилась с управлением. Она совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП 17-летний пассажир получил травму. После осмотра и оказания медицинской помощи молодой человек был отпущен домой.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 15 ноября, в Улан-Удэ 17-летний парень, взявший машину матери, сбил девушку.
В Бурятии пьяная девушка опрокинула машину в кювет
Происшествия, Фото:
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