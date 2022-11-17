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В Бурятии пьяный водитель «КамАЗа» врезался в «Тойоту»

В Бурятии пьяный водитель «КамАЗа» врезался в «Тойоту»
Происшествия,  Фото:t.me/avarkomks
ДТП произошло в пригороде Улан-Удэ

16 ноября в селе Нижняя Иволга Иволгинского района Бурятии произошло ДТП по вине пьяного водителя грузовика. «КамАЗ» врезался в автомобиль «Тойота Рав 4».

Об инциденте рассказали в телеграм-канале аварийных комиссаров «Кузов салон». В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили информацию.


По словам очевидцев, водитель «Тойоты» ехал в сторону Иволги, а перед пешеходным переходом начал притормаживать. В этот момент в него и въехал «КамАЗ» с прицепом.

Водитель грузовика был пьян.

В результате столкновения водитель легковушки, по предварительным данным, получил ушибы.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 16 ноября в Заиграевском районе Бурятии пьяная девушка, не имеющая к тому же водительских прав, устроила ДТП. Её автомобиль опрокинулся в кювет, в результате чего пострадал несовершеннолетний пассажир. 
ДТП

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