В Бурятии пьяный водитель «КамАЗа» врезался в «Тойоту»

ДТП произошло в пригороде Улан-Удэ
16 ноября в селе Нижняя Иволга Иволгинского района Бурятии произошло ДТП по вине пьяного водителя грузовика. «КамАЗ» врезался в автомобиль «Тойота Рав 4».
Об инциденте рассказали в телеграм-канале аварийных комиссаров «Кузов салон». В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили информацию.
По словам очевидцев, водитель «Тойоты» ехал в сторону Иволги, а перед пешеходным переходом начал притормаживать. В этот момент в него и въехал «КамАЗ» с прицепом.
Водитель грузовика был пьян.
В результате столкновения водитель легковушки, по предварительным данным, получил ушибы.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 16 ноября в Заиграевском районе Бурятии пьяная девушка, не имеющая к тому же водительских прав, устроила ДТП
. Её автомобиль опрокинулся в кювет, в результате чего пострадал несовершеннолетний пассажир.
ДТП произошло в пригороде Улан-Удэ
Девушка знала руководителя по фамилии, но никогда не общалась с ним вживую
Отвлёкшись, предыдущий клиент не вышел из личного кабинета в банкомате
Об этом сообщил заместитель Генпрокуратура Дмитрий Демешин
Преступники совершали разбойные нападения на магазины и АЗС
По предварительной версии, произошёл перегрев тормозной системы
Задержаны браконьеры и перекупщики омуля
Специалисты обследовали 26 километров акватории рек
Травму получил несовершеннолетний пассажир
Теперь животное ничего не видит и даже не может есть
Произошло лёгкое задымление
Ущерб оценили в 12 тысяч рублей
Пациентов доставили в травмоцентр областной клинической больницы
Поджигатель решился на этот поступок, после того как получил замечание от пожилого мужчины
Машину мужчины нашли на чужой даче