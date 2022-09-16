В Иркутской области на трассе BMW насмерть сбил женщину

Женщина пересекала проезжую часть в неположенном месте
В Усолье-Сибирском полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП. Оно произошло вечером 15 сентября на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь». 37-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь из Иркутска в Черемхово, допустил наезд на женщину.
- По предварительной информации, пешеход пересекала проезжую часть в неустановленном для перехода месте. От полученных травм 46-летняя жительница Усолье-Сибирского скончалась на месте происшествия до приезда бригады медиков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Сотрудники полиции устанавливают причины и условия случившегося.
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