Вероятно, пожар случился из-за сигареты
Утром 17 июня в городе Закаменск в квартире на первом этаже многоквартирного дома произошёл пожар. На момент прибытия пожарных в квартире было сильное задымление, на кухне горел спальный матрас, а также пол.
В квартире пожарные обнаружили мужчину и женщину, которые находились в сознании, но сами не могли выбраться. Работники государственной противопожарной службы эвакуировали жильцов.
- На ликвидацию открытого горения потребовалось пять минут, общая площадь пожара составила 2 кв. метра. В результате пожара женщина получила ожоги ног и была госпитализирована в Закаменскую центральную районную больницу, мужчина не пострадал, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Кяхтинском районе перед судом предстала женщина, ставшая виновницей крупного пожара, на котором погибли мужчина и маленькая девочка.
В Бурятии два человека едва не погибли на пожаре в квартире
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вероятно, пожар случился из-за сигареты
Частный дом сгорел дотла
Убийство произошло из-за разговоров о тюремном прошлом
Наезд произошёл возле остановки
Спасти ребёнка помогла физическая подготовка прапорщика
Полицейские быстро раскрыли кражу
У обвиняемого маленькие дети и безработная жена
Ещё двух жительниц республики оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил
Пострадавших эвакуировали в Улан-Удэ
Угонщику дважды не повезло
Два пациента с клещевыми инфекциями находятся в реанимации
Дети были госпитализированы
К молодому человеку росгвардейцы подошли во дворе жилого дома
Парочка постоянно ссорилась, что однажды привело к трагедии
Клещи нападают на людей во время отдыха, пастьбы и заготовки дров