 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 июня

16 июня

Популярное

В Бурятии два человека едва не погибли на пожаре в квартире

В Бурятии два человека едва не погибли на пожаре в квартире
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вероятно, пожар случился из-за сигареты

Утром 17 июня в городе Закаменск в квартире на первом этаже многоквартирного дома произошёл пожар. На момент прибытия пожарных в квартире было сильное задымление, на кухне горел спальный матрас, а также пол.

В квартире пожарные обнаружили мужчину и женщину, которые находились в сознании, но сами не могли выбраться. Работники государственной противопожарной службы эвакуировали жильцов.

- На ликвидацию открытого горения потребовалось пять минут, общая площадь пожара составила 2 кв. метра. В результате пожара женщина получила ожоги ног и была госпитализирована в Закаменскую центральную районную больницу, мужчина не пострадал, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Кяхтинском районе перед судом предстала женщина, ставшая виновницей крупного пожара, на котором погибли мужчина и маленькая девочка.
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителя Бурятии будут судить за убийство во время заготовки дров
Жителя Бурятии будут судить за убийство во время заготовки дров
Происшествия, 17.06.2022
Убийство произошло из-за разговоров о тюремном прошлом
В Иркутске автобус сбил ребёнка на самокате
В Иркутске автобус сбил ребёнка на самокате
Происшествия, 17.06.2022
Наезд произошёл возле остановки
В Ангарске росгвардеец спас тонущую девочку
В Ангарске росгвардеец спас тонущую девочку
Происшествия, 17.06.2022
Спасти ребёнка помогла физическая подготовка прапорщика
В Улан-Удэ арестовали обвиняемого в убийстве возле лаундж-бара
В Улан-Удэ арестовали обвиняемого в убийстве возле лаундж-бара
Происшествия, 17.06.2022
У обвиняемого маленькие дети и безработная жена
Жителей Бурятии штрафуют за посты о спецоперации в Viber
Жителей Бурятии штрафуют за посты о спецоперации в Viber
Происшествия, 17.06.2022
Ещё двух жительниц республики оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил
В Бурятии змеи укусили мужчину и ребёнка
В Бурятии змеи укусили мужчину и ребёнка
Происшествия, 17.06.2022
Пострадавших эвакуировали в Улан-Удэ
В Бурятии врачи борются за жизнь пациентов, покусанных клещами
В Бурятии врачи борются за жизнь пациентов, покусанных клещами
Происшествия, 17.06.2022
Два пациента с клещевыми инфекциями находятся в реанимации
В Улан-Удэ парень выкинул наркотики перед росгвардейцами
В Улан-Удэ парень выкинул наркотики перед росгвардейцами
Происшествия, 17.06.2022
К молодому человеку росгвардейцы подошли во дворе жилого дома
Жительница Бурятии зарезала супруга
Жительница Бурятии зарезала супруга
Происшествия, 17.06.2022
Парочка постоянно ссорилась, что однажды привело к трагедии
В Бурятии появился первый заболевший клещевым энцефалитом
В Бурятии появился первый заболевший клещевым энцефалитом
Происшествия, 17.06.2022
Клещи нападают на людей во время отдыха, пастьбы и заготовки дров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^