В Бурятии осудили виновницу пожара, унёсшего жизни отца и дочери

В Кяхтинском районе Бурятии перед судом предстала женщина, ставшая виновницей крупного пожара, на котором погибли мужчина и маленькая девочка.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в пятиэтажном доме на улице Сухэ-Батора в Кяхте 4 августа 2021 года. Тогда погибли 41-летний мужчина и четырёхлетняя девочка. Других жильцов дома из подъезда, затянутого дымом, выносили на руках, а также спускали с балконов с помощью подъёмника.
Виновница пожара жила в квартире с неисправной электропроводкой, но не ремонтировала её. Возгорание началось в прихожей у дверного проёма, в месте расположения проводов.
Приятель женщины и она сами успели проснуться, почувствовав запах дыма. Они пытались потушить огонь своими силами, но не смогли. После перебрались на балкон соседей, оставшись ждать там помощи пожарных.
Огонь же перекинулся на другие квартиры, дымом заполнило всё пространство. В квартире этажом выше жили супруги и их четырёхлетняя дочь. Они проснулись от запаха дыма и решили выбираться на улицу.
Первой в подъезде шла женщина, освещая путь фонарём. За ней – муж, который нёс маленькую дочь на руках. По пути жена в дыму потеряла супруга и ребёнка из виду. Выйдя наружу, она сообщила подоспевшим пожарным, что в доме остались её родные.
При обследовании задымлённого подъезда погибших мужчину и девочку обнаружили в их квартире. Туда они вернулись обратно в поисках укрытия от сильного дыма.
Действия виновницы пожара квалифицировали как нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
Суд пришёл к выводу, что женщине необходимо назначить наказание в виде реального лишения свободы на определённый срок.
- Однако учитывая то, что реальное отбывание наказания негативным образом скажется на её несовершеннолетних детях, поскольку их воспитанием она занимается одна, суд посчитал необходимым отсрочить отбывание подсудимой реального наказания в виде лишения свободы до достижения её младшим ребёнком 14-летнего возраста, - сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.
Кроме того, в судебном заседании рассмотрен гражданский иск потерпевшей, который удовлетворён частично.
Таким образом, женщину приговорили к четырём годам колонии-поселения. Наказание отсрочено до достижения младшим ребёнком 14-ти лет.
Приговор вступил в законную силу.