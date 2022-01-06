Бухгалтер из Иркутска отдала мошенникам 3,5 млн рублей





По информации ГУ МВД по Иркутской области

Под предлогом заработка на инвестиционной платформе аферисты похитили у бухгалтера из Иркутска более 3,5 млн рублей.Иркутянке позвонил неизвестный мужчина, представился менеджером финансовой компании и предложил заработать на бирже. Женщина согласилась, оформила кредит и перевела деньги на указанные мошенником реквизиты. Вскоре мобильный собеседника оказался недоступен.Осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.