 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 января

05 января

11 декабря

Бухгалтер из Иркутска отдала мошенникам 3,5 млн рублей

Бухгалтер из Иркутска отдала мошенникам 3,5 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина считала, что заработает на бирже

Под предлогом заработка на инвестиционной платформе аферисты похитили у бухгалтера из Иркутска более 3,5 млн рублей.

Иркутянке позвонил неизвестный мужчина, представился менеджером финансовой компании и предложил заработать на бирже. Женщина согласилась, оформила кредит и перевела деньги на указанные мошенником реквизиты. Вскоре мобильный собеседника оказался недоступен.

Осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Это уже второй случай мошенничества за пять дней 2022 года в регионе. Несколько дней назад житель Байкальска лишился более 1 миллиона рублей, поверив телефонным аферистам.


По информации ГУ МВД по Иркутской области
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бухгалтер из Иркутска отдала мошенникам 3,5 млн рублей
Бухгалтер из Иркутска отдала мошенникам 3,5 млн рублей
Происшествия, 06.01.2022
Женщина считала, что заработает на бирже
В Бурятии 10-летняя девочка потеряла родителей в ДТП
В Бурятии 10-летняя девочка потеряла родителей в ДТП
Происшествия, 06.01.2022
В обеих столкнувшихся машинах ехали семьи с детьми
В Улан-Удэ за сутки произошло два инцидента с отключением воды
В Улан-Удэ за сутки произошло два инцидента с отключением воды
Происшествия, 06.01.2022
Один из них связан с крупной аварией на улице Сахьяновой
В Бурятии на пожаре едва не погибли женщина с четырьмя детьми
В Бурятии на пожаре едва не погибли женщина с четырьмя детьми
Происшествия, 05.01.2022
Бывший сожитель поджёг её дом и жилище соседа 
Прокуратура Бурятии взяла на контроль проверку смертельного ДТП
Прокуратура Бурятии взяла на контроль проверку смертельного ДТП
Происшествия, 05.01.2022
 В автоаварии также пострадали четверо детей 
Пропавшего жителя Бурятии нашли мёртвым
Пропавшего жителя Бурятии нашли мёртвым
Происшествия, 05.01.2022
Мужчина ушёл из дома в начале января 
В Бурятии в ДТП погибли два человека
В Бурятии в ДТП погибли два человека
Происшествия, 05.01.2022
Обстоятельства смертельной автоаварии выясняются 
В Улан-Удэ горел торговый павильон
В Улан-Удэ горел торговый павильон
Происшествия, 04.01.2022
Причина пожара устанавливается 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^