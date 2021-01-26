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В Бурятии учителя потушили пожар

В Бурятии учителя потушили пожар
Происшествия,  Фото:Республиканское агентство ГО и ЧС
Загорелась веранда дома

Вчера, 25 января, в улусе Алан Хоринского района Бурятии произошло возгорание на веранде жилого дома. Ввиду значительного удаления места пожара от ближайшей пожарной части (около 30 км) первой на ликвидацию возгорания прибыла добровольная пожарная дружина улуса Алан.

На момент прибытия дружины горела веранда, пламя переходило на жилой дом, также была угроза распространения огня на соседнюю постройку. К этому моменту учителя Аланской школы, где содержится мотопомпа и пожарно-техническое вооружение улуса, уже приступили к тушению пожара. В ликвидации пожара активно участвовали и другие местные жители, заливавшие пламя вёдрами. Когда вода в колодце, к которому была протянута рукавная линия, была на исходе, прибыли пожарные.

- Благодаря слаженной работе добровольных пожарных, местных жителей и пожарных 11-го Хоринского отряда ГПС РБ уничтожение жилого дома и переход огня на соседнюю постройку был предотвращён, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

Предположительной причиной пожара послужило короткое замыкание электрооборудования.


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