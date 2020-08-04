В Бурятии пропал водитель скатившейся в реку машины

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Спасатели ищут пропавшего автомобилиста



В Баунтовском районе Бурятии ищут жителя посёлка Романовка, который, видимо, утонул в реке Витим.



Местный житель отдыхал на берегу реки Витим со своими приятелями. По некоторой информации, компания распивала спиртное. Ближе к вечеру все направились в магазин, а мужчина остался на берегу, обещая подъехать к друзьям на машине. Но до места он так и не добрался.



Предположительно, машина с находившимся внутри мужчиной скатилась по берегу прямо в реку. Человек, вероятно, не смог выбраться, рассказали в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Сегодня в 9 часов утра спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали на место для поисковых работ.



