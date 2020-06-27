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27 Июня

26 Июня

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В Бурятии после шаманского обряда произошла вспышка заражения COVID-2019

В Бурятии после шаманского обряда произошла вспышка заражения COVID-2019
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Село Шулуты закрыто на карантин

В Тункинском районе Бурятии с 24 июня зарегистрировано 23 случая инфицирования COVID-2019 среди жителей населенных пунктов Торы, Шулуты муниципального образования сельского поселения «Торы».

- В ходе эпидемиологического расследования установлена вероятность инфицирования на массовом мероприятии (шаманский обряд), который проходил 9-10 июня в селе Шулуты, - сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспоребнадзора.

«Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, включающий определение круга контактных лиц, дезинфекционные мероприятия в очагах. Медицинской организации выдано предписание о медицинском наблюдении контактных лиц, их лабораторном обследовании. Контактным лица выданы постановления об изоляции», уточнили в управлении.

В обряде приняло участие 31 человек, также установлены ещё 20 человек, контактных с участниками обряда.

Из числа инфицированных 4 госпитализированы в ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница».

В отношении организаторов массового мероприятия будут приняты меры административного воздействия в рамках представленных полномочий.

Решением Оперативного штаба Тункинского района на Шулуты наложен карантин.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются, ситуация на контроле.

Ранее главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев неоднократно обращался к землякам и напоминал о действующем запрете на проведение массовых культурных, развлекательных, спортивных и иных мероприятий:

- Лето – традиционное время для религиозных обрядов, торжеств и отдыха. Но я напоминаю, что сохраняется запрет на любые массовые мероприятия. И делается это в целях вашей безопасности, в целях недопущения распространения инфекции. Уважаемые земляки, все зависит от нас с вами, от нашей ответственности, от нашей заботы о себе и своих близких. Берегите себя и близких! Соблюдайте меры профилактики! – сказала Сергей Ханхареев.

На сегодняшний день в Бурятии зарегистрировано 2857 случаев заражения коронавирусом.
профилактика коронавирус
 
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