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В Бурятии коронавирусом заразились ещё 29 человек

В Бурятии коронавирусом заразились ещё 29 человек
Общество,  Фото:pixabay.com
Сейчас лечение проходят 833 человека

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8.00 часов 28 июня зарегистрировано 2886 случаев заражения COVID-19, из них по Улан-Удэ – 1606.

Накануне насчитывалось 2857 случаев за весь период, за сутки выявлено 29 новых больных коронавирусом.

Из 29 новых случаев COVID-19: 2 человека – прибывшие из других регионов, 1 человек – вахтовик из посёлка Иракинда, 1 человек – из неврологического отделения БСМП, 10 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия. На сегодня круг контактных лиц составляет 1237 человек, все лабораторно обследованы.

В инфекционных стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 517 больных, из них 29 детей. Состояние детей удовлетворительное.

На амбулаторном лечении находится 316 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.

В настоящее время в республике для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 971 койка, занято – 531, в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 – 514, свободно – 440 коек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 2032 человека, в том числе за минувшие сутки 32 пациента. Всего умерло больных с COVID-19 с тяжёлой сопутствующей патологией - 21 человек.

В Республиканской клинической инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 6 тяжёлых пациентов с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет.

В стационаре по улице Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 5 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 3 больных (в том числе старше 65 лет - 3 человека).

В стационаре на улице Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 6 человек, на ИВЛ пациентов нет.

В четырёх обсерваторах находятся 32 человека.


коронавирус профилактика
 
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